Accepter l'inquiétude

Face à la pandémie nous sommes capables du meilleur comme du pire – c’est le propre de la guerre d’activer cette contingence.

Partout nous applaudissons médecins, infirmiers et autres intervenants, qui dans la bataille contre la pandémie sont aux lignes les plus avancées du front. Ces applaudissements sont mérités et nécessaires bien sûr, et ils sont sincères.

Aussi sincères que la gratitude dont les Français firent montre à l’adresse des forces de l’ordre en 2015, aux heures les plus sombres de la flambée terroriste, forces en première ligne elles aussi, sur un tout autre front ...