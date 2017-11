(mig) - Der Dachverband der Kirchenfabriken (Syfel) gibt nicht auf. Bei der Generalversammlung am Mittwochabend wurde beschlossen, "dass wir uns weiter gegen die Enteignung und die Abschaffung der Kirchenfabriken wehren", so der Vizevorsitzende Marc Linden am Donnerstag auf LW-Nachfrage.



Nachdem das Syfel wegen der Konvention über die Trennung von Kirche und Staat vor Gericht Klage gegen das Erzbistum und die Regierung eingereicht hat und nun auf das Urteil wartet, hat der Dachverband beschlossen, sich an den Ombudsman zu wenden. Die Mitglieder erhalten in den kommenden Wochen ein Schreiben mit Informationen, wie sie dabei vorgehen sollen.

Unabhängig vom Ausgang des Prozesses um die Rechtmäßigkeit der Konvention kündigte Linden weitere Prozesse an, sobald das Gesetz zu den Kirchenfabriken in Kraft ist. Hier steht noch das Gutachten des Staatsrats aus, nachdem der zuständige Minister Dan Kersch den Gesetzentwurf wegen mehrerer "oppositions formelles" im Sommer nachgebessert hatte.



Laut Aussagen des Vizevorsitzenden ist der Wille zum Widerstand bei den Kirchenfabriken ungebrochen. Linden sprach von über 300 Vertretern aus rund 150 Kirchenfabriken, die sich am Mittwoch zur Generalversammlung in Heffingen eingefunden hatten. Er sei überrascht gewesen von der Eindeutigkeit, mit der die Vertreter sich gegen ein weiteres Engagement im Fonds ausgesprochen hätten, sollte das Gesetz und somit auch der Fonds Wirklichkeit werden. Das Bistum hatte bei der Vorstellung des neuen Fonds Anfang 2017 einen Appell an die vielen Freiwilligen aus den Kirchenräten gerichtet, sich im Kirchenfonds einzubringen.