(DS) - Mit Spannung war auf das Gutachten des Staatsrats zum Gesetzentwurf gewartet worden, der die Kirchenfabriken abschaffen und deren Vermögen in einen neuen Kirchenfonds überführen soll. Nun liegt das Dokument vor und die Hohe Körperschaft ist in mehreren Punkten nicht mit dem Entwurf von Innenminister Dan Kersch einverstanden.



Erhalt und Verschönerung möglich



Der wohl wichtigste Kritikpunkt betrifft das im Gesetzentwurf verankerte Verbot der Kofianzierung des Fonds durch die Gemeinden. Der Staatsrat legt sein Veto gegen ein generelles Verbot ein. Unter bestimmten Bedingungen sollen die Gemeinden auch in Zukunft in die Kirchen auf ihrem Territorium investieren dürfen. Anstatt jegliche finanzielle Unterstützung zu verbieten, soll es den Kommunen möglich sein, Beihilfen zum Zweck der "préservation ou de l'embellisement des édifices érigés sur le territoire communal" zu gewähren.



Das Erzbistum, aber auch das Gemeindesyndikat Syvicol und der Dachverband der Kirchenfabriken, Syfel, hatten das Kofinanzierungsverbot von Anfang an heftig kritisiert.



Anhänge sind inkohärent



Der Staatsrat äußert aber auch Kritik an den "annexes" zum Gesetzestext. Die Anhänge seien einerseits "inkohärent". Die Unterteilung in verschiedene Listen gebe Anlass zur Konfusion.



Deshalb schlägt die Hohe Körperschaft vor, ausschließlich die Kirchen mit den Katasternummern und den Angaben zu den Eigentümern zurückzubehalten. Ob die Besitzverhältnisse nun per notarieller Urkunde oder über eine Konvention zwischen den Kirchenfabriken und den Kommunen geregelt wurden, müsse nicht in den Gesetzestext aufgenommen werden.



Keine Enteignung



Beim Fonds, in dessen Besitz zumindest ein Teil der Kirchen übergehen soll, sieht der Staatsrat hingegen keine Probleme. Für die Hohe Körperschaft führt der Kirchenfonds, der vom Erzbistum verwaltet werden wird, zu mehr Transparenz. Allerdings muss Innenminister Dan Kersch beim juristischen Statut des Fonds für mehr Klarheit sorgen. In der aktuellen Form kassiert der Text in dem Punkt eine "opposition formelle".



Der Staatsrat hält aber auch ausdrücklich fest, dass es durch die Überführung des Vermögens der Kirchenfabriken in den Fonds nicht zu einer Enteignung kommt.



Bistum zeigt sich zufrieden



In einer ersten Reaktion auf das Gutachten, zeigt sich Generalvikar Leo Wagener zufrieden: "Wir haben in drei für uns wesentlichen Punkten Genugtuung erfahren", so der Generalvikar nach einer "ersten oberflächlichen Lektüre" des 50 Seiten starken Dokuments. Wagener ist vor allem erfreut, dass der Staatsrat dem strikten Kofinanzierungsverbot eine Absage erteilt hat, da der Text in seiner aktuellen Form gegen die Verfassung und gegen das Prinzip der Gleichbehandlung verstößt.



Besonders wichtig ist ihm auch, dass die Hohe Körperschaft explizit zurückbehält, dass es durch den Transfer des Vermögens der Kirchenfabriken in den neuen Kirchenfonds nicht zu einer Enteignung kommt, weil der Fonds den gleichen Zweck erfüllt, wie zuvor die Kirchenfabriken.



Bei der katholischen Kirche ist man zudem erfreut, dass die Hohe Körperschaft die Ansicht vertritt, dass das Dekret von 1809, auf dem Kirchenfabriken basieren, per Gesetz abgeschafft werden kann. Dadurch sieht Wagener auch die Konvention, auf die sich die Vertreter des Erzbistums und der Regierung am 26. Januar 2015 verständigt hatten, die die dem Gesetzentwurf zugrunde liegt, im Einklang mit Artikel 22 der Verfassung.



Innenminister Kersch ist dialogbereit



Obwohl der Staatsrat seinen Text mit vier "oppositions formelles" belegt hat, sieht sich auch Innenminister Dan Kersch bestätigt: "Der Staatsrat unterstützt die allgemeine Ausrichtung des Entwurfs", so der Minister am Freitag in einer ersten Stellungnahme.



