Abgeordnete richten ihre Fragen an die Regierung

Marc HOSCHEID Im Parlament haben die Abgeordneten der Regierung eine Reihe von Fragen gestellt. Die reichten von der Impfkampagne bis zur Gefahr durch Radon.

Im Rahmen einer Fragestunde wollten die Abgeordneten am Dienstag einiges von den Ministern in Erfahrung bringen. So erkundigte sich André Bauler (DP) darüber, warum pensionierte Krankenpfleger nicht in der Impfkampagne eingesetzt würden und wollte wissen, warum aktive Krankenpfleger und Physiotherapeuten für ihren Einsatz beim Impfen unterschiedlich entlohnt werden.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte, dass durchaus mehrere pensionierte Krankenpfleger im Einsatz seien. Die unterschiedliche Entlohnung erkläre sich dadurch, dass die meisten Krankenpfleger in einem Arbeitsverhältnis mit dem Staat stehen, während Physiotherapeuten größtenteils Freiberufler sind. Letztere erhalten auf Basis einer Konvention 115 Euro pro Stunde.

Radon als Grund für Lungenkrebs

Léon Gloden (CSV) wollte seinerseits wissen, ob darüber nachgedacht wird, die Gesetzgebung mit Blick auf die Zurechnungsfähigkeit von Straftätern zu ändern, die ihre Tat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss begangen haben. Dies vor dem Hintergrund einer rezent in Frankreich begangenen Gewalttat, wo der Umstand, dass der Täter regelmäßig Drogen konsumierte, strafmildernd wirkte, was zu heftigen Kontroversen führte. Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) zeigte sich zurückhaltend, wegen Einzelfällen über Gesetzesänderungen nachzudenken, sie verfolge aber die Entwicklung in Frankreich.

„Radon könnte bei fünf bis zehn Prozent der Lungenkrebsfälle eine Rolle spielen“, so Stéphanie Empain (Déi Gréng). Angesichts dieser Zahlen wollte sie wissen, ob bereits Resultate des ersten Radonaktionsplans, der bis 2020 lief, vorliegen. Laut Paulette Lenert sollen die Resultate des Aktionsplans im Herbst dieses Jahres vorgestellt werden und ein weiterer Plan die Zeitspanne von 2021 bis 2028 abdecken. Im wegen seiner Schieferböden besonders betroffenen Ösling habe man nicht weniger als 3.300 Unternehmen kontaktiert, um bei ihnen Messungen wegen möglicher Gefahren für die Angestellten durchzuführen.

Gusty Graas (DP) wollte wissen, inwiefern chemische Mittel im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner eingesetzt werden und ob diese Einfluss auf die Anpflanzung von Eichen haben. Laut Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) versuche man immer erst, die Raupen mechanisch zu entfernen; wenn dies nicht möglich ist, werde nur ein zugelassener Wirkstoff eingesetzt, dies stets von Spezialisten.

