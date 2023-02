In diversen parlamentarischen Anfragen haken CSV, DP und LSAP nach. Piraten befassen den Verteidigungsausschuss damit.

Rekrutierung bei der Verteidigungsdirektion

Abgeordnete befassen sich mit dem Armee-„Skandalarzt“

Die Geschichte des vorbestraften belgischen Arztes, den die Direction de la Défense als externen Dienstleister beschäftigte, hat auch ein Nachspiel im Parlament. LSAP, DP und CSV wandten sich in parlamentarischen Anfragen an Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng). Der Pirat Marc Goergen ließ für vergangenen Donnerstag den Minister in den Verteidigungsausschuss bestellen, um Rede und Antwort zu stehen.

„Es bleiben viele Fragen offen“, moniert er auf „Wort“-Nachfrage hin am Freitag. „Vor allem die, wie die qualitative Wahl beim Rekrutieren in der Armee getroffen wird.“ Drei Tage habe Dr. Diagne als externer Dienstleister gearbeitet und es sei bei jeder Untersuchung eine Pflegeperson anwesend gewesen, habe man vom Minister erfahren.

Wenig befriedigend war die Antwort auf die Frage, wie die kriminelle Vergangenheit schlussendlich auffiel. Während der Minister sagte, es sei das Collège médical gewesen, widersprach ein Beamter und gab an, es sei ein „informeller Hinweis“ gewesen. „Von wem er kam, war nicht zu erfahren“, berichtet Goergen. Genauso wenig konnte die Frage beantwortet werden, ob der Arzt sich von sich aus gemeldet hatte oder ob eine Ausschreibung stattfand. „Klar wurde nur, dass nur diese eine Kandidatur vorlag. Es wurde uns gesagt, dass die Armee nicht genug bezahle, um interessant für Mediziner zu sein.“

Diverse parlamentarische Anfragen

Dan Biancalana und Lydia Mutsch (LSAP) fragen nach den Prozeduren zur Prüfung und Sicherheit bei der Rekrutierung im öffentlichen Dienst und inwieweit sie sich entscheiden, wenn es um sicherheitsrelevante Aktivitäten geht. Welche Kontrollmechanismen gebe es bei der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und bei der Rekrutierung für die Armee und wie konnte die Vorstrafe nicht auffallen, vor allem wenn die Betrugsvorwürfe schon 2018 aufkamen und sie große negative Schlagzeilen in den belgischen Medien schrieben.

Die DP-Abgeordneten Gusty Graas und Claude Lamberty wollen von Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) wissen, wie es zu der Anstellung kommen konnte und wie solche Situationen in Zukunft vermieden werden können. Diane Adehm und Jean-Marie Halsdorf von der CSV interessiert zusätzlich, warum die Vorwürfe gegen den Mediziner nicht direkt bei der Rekrutierung, sondern erst nach der Intervention des Collège médical auffielen und unter welchem Statut er angestellt wurde.

