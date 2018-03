Der langjährige Chefredakteur und Direktor des Luxemburger Wort, Abbé André Heiderscheid, ist tot. Wie das Erzbistum dem Luxemburger Wort am Sonntagnachmittag bestätigte, verschied der Priester und Journalist am Samstagabend.

Abbé André Heiderscheid verstorben

Marc Thill André Heiderscheid war Geistlicher und Kirchenmann, aber er war auch Journalist mit Leib und Seele und hatte sich der sozialen Kommunikation verschrieben.

In seinem 92. Lebensjahr ist Abbé André Heiderscheid am Samstagabend gestorben. Dies bestätigte das Erzbistum dem Luxemburger Wort am Sonntagnachmittag. Das Seelenamt mit anschließender Beisetzung findet am Mittwoch, 21. März um 15.30 Uhr in Lorentzweiler statt.

Priester, Journalist, Soziologe, Politologe, Verleger, Unternehmer und Buchautor - André Heiderscheid vereinte viele Profile, er war ein facettenreicher Mensch, wurde vor allem aber als Chefredakteur und Direktor des „Luxemburger Wort“ zu einer herausragenden und markanten Persönlichkeit Luxemburgs. Sein Kürzel Hd. wird auch nach seinem Tod ein Begriff in der Luxemburger Pressegeschichte bleiben.

Auf der einen Seite gab es immer wieder Beifall und Bewunderung, auf der anderen Seite aber auch Widerstand und Missgunst. Nur selten ließ Abbé Heiderscheid einen gleichgültig. Foto: Anouk Antony

Geboren wurde André Heiderscheid am 30. Dezember 1926 in Lorentzweiler, wo er zwischen 1933 bis 1940 zur Primärschule ging. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, besuchte André Heiderscheid das Lycée classique in Echternach, später dann das hauptstädtische Athenäum. Kriegs-, Front- und Gefangenenlagererlebnisse prägten, den damals kaum den Kinderjahren entwachsenen jungen Menschen, bis ans Ende seines Lebens.

Reichsarbeitsdienst und Zwangsrekrutierung

Ab 1944 war Heiderscheid im Reichsarbeitsdienst in Polen, später in Thüringen, wurde im Januar 1945 als Zwangsrekrutierter in die Wehrmacht eingezogen und an die Ostfront nach Schlesien gebracht. Am 9. Mai geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, und kam erst nach seiner Freilassung am 25. August 1945 über Berlin und Brüssel am 24. September 1945 nach Luxemburg zurück.

Nach dem Krieg schloss André Heiderscheid im Jahr 1947 seine Sekundarstudien am hauptstädtischen Athenäum ab und trat in das Priesterseminar ein. 1953 wurde er zum Geistlichen geweiht und feierte seine Primiz in Lorentzweiler. Weitere Studien führten ihn zunächst aber noch nach Paris ans „Institut catholique de Paris“ und an das „Institut d’études politiques“, wo er bis ins Jahr 1959 studierte.

Heiderscheid wurde Theologe, Doktor der Soziologie und Diplompolitologe. Mit der Veröffentlichung seiner für damalige, also präkonziliare Zeit, fast revolutionär klaren und offenen Thesen über die religiöse Soziologie der Luxemburger Diözese wurde der Name Heiderscheid in Luxemburg zu einem festen Begriff. 1961 und 1962 publizierte er seine Doktorarbeit in zwei Bänden „Aspects de sociologie religieuse du diocèse de Luxembourg“. Mit dieser Publikation war Heiderscheid prädestiniert, eine führende Rolle in Luxemburg und in der Kirche Luxemburgs einznehmen.

17 Abbé André Heiderscheid beim Anschneiden der Geburtagstorte. (Foto: Anouk Antony)

um weitere Bilder zu sehen. Abbé André Heiderscheid beim Anschneiden der Geburtagstorte. (Foto: Anouk Antony) 2010: André Heiderscheid bei seiner Abschiedsfeier nach 42 Jahren publizistischer Arbeit beim „Luxemburger Wort“ mit dem damaligen Premier Jean-Claude Juncker. André Heiderscheid im Jahr 2010 bei der akademischen Sitzung der "Fondation du merite européen" mit Jose Manuel Barroso. Foto: Foto:Gerry Huberty Weihnachtsfeier 2009: Leon Zeches, Paul Lenert und Abbé Andre Heiderscheid. Foto:Gerry Huberty Schlussprozession 2003: Erzbischof Mgr. Fernand Franck umgeben von Generalvikar Mathias Schiltz und Dompropst André Heiderscheid. Avant-gardistisches Foto-Shooting 2002: Abbé André Heiderscheid und sein Wärmebild, rechts daneben Fotograf Daniel Fuchs. Abbé André Heiderscheid mit Gaston Roderes bei dessen Abschied vom Berufsleben im Jahr 2002. 2001: Hans-Gert Pöttering (2.v.l.) mit Bundeskanzler Helmut Kohl, Jean-Claude Juncker und André Heiderscheid. 2001 bei der Verleihung der hohen europäischen Auszeichnung in Berlin: Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, umgegeben von Ursula Braun-Moser, Vorsitzende des deutschen Freundes- und Förderkreises des „Mérite européen“, und André Heiderscheid, Präsident der „Fondation du Mérite européen“ mit Sitz in Luxemburg. 1998: Großherzog Jean zu Besuch im Luxemburger Land, hier im Gespräch mit André Heiderscheid und Mathias Schiltz. Nationalfeiertag 1997: Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte verabschieden sich nach dem Te Deum von Erzbischof Mgr Jean Hengen und Dompropst André Heiderscheid. Direktor André Heiderscheid, umgeben von seinen engen Mitarbeitern während einer Feierstunde im Jahr 1989 (v.r.n.l.): Lucien Gretsch, Präsident der Beamtendelegation, ISP-Finanzchef Jos. Jentgen, LW-Chefredakteur Léon Zeches, ISP-Produktionschef Paul Thill, der beigeordnete ISP-Verwaltungschef Jean-Pierre Antony, LW-Rubrikenchef Joseph Lorent und Direktionssekretär Emile Reinesch. (Foto: Lé Sibenaler) Journée des Anciens 1986: Madame Heiderscheid mit ihren Kinder André Heiderscheid, Alice Muller-Heiderscheid und René Heiderscheid. (Foto: Jean Weyrich) Staatsminister Pierre Werner mit Direktor André Heiderscheid 1979 bei der Einweihung der Imprimerie Saint-Paul 1979 in Gasperich. (Foto: Jean Weyrich) 1978: Chanoine André Heiderscheid und Autor Prof. Jean Schoos überreichen Großherzogin Charlotte den Gedenkband "Thron und Dynastie" zu Ehren der Silbernen Hochzeit von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine Charlotte. Grundsteinlegung am heutigen Firmensitz am 23. April 1977 in Gasperich: Joseph Guill (l.), Präsident des ISP-Verwaltungsrats, und André Heiderscheid, LW-Direktor, legen eine Bleikapsel mit u.a. der LW-Ausgabe des Tages in den Grundstein. Eine Aufnahme aus dem Jahre 1972.

Journalist mit Leib und Seele

Zunächst aber lehrte Abbé Heiderscheid am Athenäum und am Mädchenlyzeum, war zugleich auch Lehrbeauftragter am Priesterseminar und gab Universitätskurse, wurde 1965 Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats, profilierte sich aber vor allem ab 1959 als Redakteur im „Luxemburger Wort“. 1967 wurde er Chefredakteur der Zeitung und 1971 Direktor des Medienhauses in der Nachfolge von Mgr Alphonse Turpel. Chefredakteur blieb er bis 1986, Direktor der Druckerei und des „Luxemburger Wort“ bis 1994. Von 1995 bis 1998 war er „administrateur délégué“ der Sankt-Paulus-Druckerei.

André Heiderscheid war Journalist mit Leib und Seele und hatte sich der sozialen Kommunikation verschrieben. Über den Journalistenberuf rangierte er aber nach eigenen Aussagen seine Berufung zum Geistlichen und Kirchenmann. Priester und Journalist, eine Kombination, die in der katholischen Presse regelrecht Tradition hatte, eine recht schwierige Gratwanderung, die von André Heiderscheid viel Weitsicht erforderte.

1953 wurde André Heiderscheid zum Geistlichen geweiht. Foto: Guy Jallay

Luxemburger Diözesansynode

Der Zeitungsmacher – die Redakteure nannten ihn „de Chef“ - hatte ein zähes Durchsetzungsvermögen und besaß sonder Zweifel eine unbiegsame Autorität. Dies half ihm als Unternehmenschef, aber auch auf kirchlicher Ebene bei der Vorbereitung und Durchführung der vierten Luxemburger Diözesansynode.

Heiderscheid schaffte es, das „Luxemburger Wort“ gegen starke Strömungen auf dem Pfad des unabhängigen, professionellen Journalismus und gleichzeitig der Glaubens- und Romtreue zu halten. Seine Zentralthese lautete, dass auch eine katholische Zeitung an erster Stelle eine gutgemachte allgemeine Informationszeitung sein müsse, ohne dafür weder ihre Tendenz noch ihre Meinungsfreiheit aufzugeben.

Von 1976 bis 1983 war der Verleger Heiderscheid Präsident des Luxemburger Zeitungsverlegerverbandes, von 1972 bis 1988 kirchlicher Berater der „Union catholique internationale de la Presse (UCIP)“, von 1981 bis 1993 Verwaltungsratsmitglied der CLT und von 1983 bis 1985 Präsident des nationalen Presserates. 1986 wurde ihm in Antwerpen der Europäische Journalistenpreis und 1992 der Europäische Preis der geschriebenen Presse für das Jahr 1991 verliehen. Während fast vier Jahrzehnten drückte André Heiderscheid „seinem“ Medienunternehmen seinen Stempel auf.

Heiderscheid, der Warner

In der Kirche Luxemburgs war André Heiderscheid seit 1977 Domkapitular der Kathedrale von Luxemburg, 1991 trat er in den Bischofsrat ein, von 1993 bis 2012 war er Dompropst.

Bis zu seinem Lebensende blieb André Heiderscheid ein unermüdlicher Warner vor den Gefahren eines menschenverachtenden Totalitarismus, er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte des Verbrechens an Luxemburgs Jugend zu dokumentieren. In einer Buchreihe über den Zweiten Weltkrieg veröffentlichte er seine Erinnerungen von damals.