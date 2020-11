Das Kabinett beschließt am Freitag neue Maßnahmen, die ab nächster Woche in den Schulen greifen sollen, darunter Corona-Tests in den Schulen.

Ab nächster Woche: Corona-Tests in den Schulen

Michèle GANTENBEIN Das Kabinett beschließt am Freitag neue Maßnahmen, die ab nächster Woche in den Schulen greifen sollen, darunter Corona-Tests in den Schulen.

Die Verzögerungen beim Contact Tracing, beim Testen und bei den Testergebnissen im Bildungswesen haben die Regierung dazu veranlasst, zu reagieren. Wie das Onlineportal L'essentiel und RTL am Freitag melden, sollen Schüler im Falle des Szenario 1 (ein Infektionsfall in einer Klasse) künftig in den Schulen getestet werden und Schuldirektionen sollen die Möglichkeit bekommen, Schüler und Lehrer in Quarantäne zu schicken statt auf Anweisungen der Santé warten zu müssen.

Appell an Claude Meisch: "Es ist Zeit für mehr Transparenz" Vieles deutet darauf hin, dass die Infektionslage in den Schulen eine andere ist als die, die die Regierung mit ihren Statistiken versucht, darzulegen.

Im Secondaire werde angedacht, in den oberen Klassen teils auf Homeschooling umzuschalten. Das bestehende Sanitärkonzept sieht diese Möglichkeit bereits vor. Alledings wurde in den Sekundarschulen noch kein Gebrauch davon gemacht.

Über diese und mögliche weitere Maßnahmen diskutiert die Regierung am Freitagvormittag in der Kabinettssitzung.





