Ab 2048 sind die Pensionsreserven aufgebraucht

Wie hat sich das Pensionssystem seit 2013 entwickelt, wie wird es bis 2032 und bis 2070 weitergehen? Das sind die Fragen, die die neueste technische Bilanz des Pensionssystems beantworten soll. Alle zehn Jahre soll sie laut Gesetz gezogen werden. Am Dienstag stellte Sozialminister Claude Haagen den Bericht und die Projektionen mit Vertretern der Generalinspektion der Sozialversicherung IGSS vor.

Derzeit wachsen die Reserven noch an: seit 2013 von 13,7 Milliarden auf 23,8 Milliarden im Jahr 2020. In dem Jahr wurden Leistungen von 4,97 Milliarden ausgeschüttet, im Jahr 2013 waren es noch 3,44 Milliarden. Das Reservenniveau stieg zwischen 2013 und 2020 vom Vierfachen der jährlichen Ausgaben auf das 4,8-fache.

Immer mehr Pensionäre pro aktive Versicherte

Allerdings müssen immer mehr Pensionäre von der aktiven Bevölkerung finanziert werden. 2013 kamen 374.925 aktive Versicherte für 153.080 Pensionäre auf, was bedeutet, dass 100 Versicherte 40,8 Pensionäre finanzierten. 2020 waren es 461.345 Versicherte und 194.441 Pensionäre - auf 100 Versicherte kamen bereits 42,1 Pensionäre.

Zwischen 2013 und 2020 stieg denn auch die Zahl der monatlich zu bezahlenden Pensionen um 27 Prozent, während die Zahl der Versicherten nur um 23 Prozent zulegte. Allein zwischen 2020 und 2021 stieg die Zahl der aktiven Versicherten um 2,6 Prozent auf 473.508 an, die Zahl der Pensionäre aber um 3,4 Prozent auf 200.974.

2020 wurden 22,5 Prozent der beitragspflichtigen Masse ausbezahlt

Eine der Kernfragen ist also: Reichen die 24 Prozent des Bruttogehalts, die derzeit zu je acht Prozent vom Arbeitnehmer, vom Arbeitgeber und vom Staat einbezahlt werden, auf Dauer aus? Hier sieht man weiter eine Annäherung, denn wurden im Jahr 2013 noch 21,56 Prozent der beitragspflichtigen Basis an die Pensionäre verteilt (3,6 Milliarden von 16,7 Milliarden), so waren es 2020 schon 22,05 Prozent: 5,3 Milliarden wurden ausbezahlt von 24,3 Milliarden an beitragspflichtiger Einkommensmasse.

Betrachtet man sich die mittel- und langfristigen Projektionen, so wird deutlich: Ab 2027 reicht der Beitragssatz von 24 Prozent nicht mehr aus, ab 2030 müsste er bei 27 Prozent liegen, wenn vorher nichts passiert. 2070 läge er dann bei 47 Prozent.

Mit anderen Worten: Ab 2027 müsste in die Reserven gegriffen werden, die dann ab 2042 unter die gesetzliche Grenze von 1,5 Prozent der Jahresausgaben fallen würden und ab 2048 aufgebraucht wären.

Zwei Prozent mehr an Finanzierung gebraucht

Der Finanzierungsbedarf liegt bei zwei Prozent jährlich, wenn das Gleichgewicht bis 2070 aufrechterhalten sein soll. Dem zugrunde liegt die Annahme, dass die Beschäftigung jährlich um 0,6 Prozent, das der Produktivität um 1,2 Prozent steigt. Beides zusammen ergibt ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent jährlich.

Wie gesagt, das alles bei unveränderter Lage. Die wichtigste Schlussfolgerung für heute ist: „Die Beitragsrate von 24 Prozent reicht, um die gesetzlichen Bedingungen für die Reserven noch in der nächsten Projektionsphase von zehn Jahren, also bis 2032 zu garantieren“, sagte Kevin Everard von der IGSS.

Es könnte also gut sein, dass in der kommenden Legislatur 2023/28 eine Beitragsanpassung oder andere Maßnahmen notwendig werden. Nicht zuletzt deshalb soll sich nun der Wirtschafts- und Sozialrat mit der Bilanz befassen und einen Bericht verfassen, stellte Haagen in Aussicht.

