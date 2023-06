Die Quadripartite befasst sich mit den Finanzen der CNS. Leistungsverbesserungen bei Zahnbehandlungen lassen auf sich warten.

Lenert: "Wir müssen die Situation ernst nehmen"

Annette WELSCH Die Quadripartite befasst sich mit den Finanzen der CNS. Leistungsverbesserungen bei Zahnbehandlungen lassen auf sich warten.

Wie schon vor einem Jahr standen auch bei der Frühjahrs-Quadripartite am Mittwoch - der letzten in dieser Legislatur - wieder diese drei Themen auf der Tagesordnung in Bad Mondorf: die Covid-Maßnahmen, die finanzielle Situation der Gesundheitskasse (CNS) und Leistungsverbesserungen, vorrangig bei den Zahnbehandlungen.

Zur Bekämpfung der Pandemie und ihrer Konsequenzen finanzierte die CNS bekanntlich verschiedene Maßnahmen vor, wie den erweiterten Urlaub aus familiären Gründen, der noch immer in Kraft ist. Da es keine typische Leistung der Krankenversicherung ist, sollte die CNS diese Kosten, die auf 386 Millionen Euro veranschlagt wurden, vom Staat erstattet bekommen: 200 Millionen im Jahr 2020 und jeweils 62 Millionen in den Jahren 2021 bis 2023.



Mittlerweile liegen die Kosten um 37,5 Millionen Euro höher, sodass der Staat der CNS in diesem Jahr 99,5 Millionen Euro erstatten wird. Dennoch schließt die Krankenkasse 2022 mit einem Defizit von 41,6 Millionen Euro ab, was besser ist als die 55,1 Millionen Defizit, mit dem noch bei der Herbst-Tripartite gerechnet wurde.

Reserven sind in fünf, sechs Jahren am Minimum

Insgesamt stehen Einnahmen von 3,91 Milliarden Euro Ausgaben von 3,951 Milliarden gegenüber. Die Reserven schrumpfen von 903,2 Milliarden Euro auf 861,6 Millionen. Für das Jahr 2023 wird derzeit noch mit einem Defizit von 41,5 Millionen Euro gerechnet. Im vergangenen Herbst sprach man noch von zehn Millionen Euro. „Die Tendenz zum Defizit bestätigt sich“, sagte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). „Bei den Laborkosten und beim Krankengeld steigen die Kosten unverhältnismäßig. Wir müssen die Situation ernst nehmen und uns Gedanken machen.“

Der Bericht jener Arbeitsgruppe zur langfristigen finanziellen Tragfähigkeit der Krankenversicherung, die bei der Frühjahrs-Quadripartite 2022 initiiert wurde und Wege zum Erhalt des finanziellen Gleichgewichts aufzeigen soll, hat derweil weiter Verspätung. Wurden im Herbst für diese Quadripartite erste Vorschläge in Aussicht gestellt, so sprach Lenert am Mittwoch davon, dass sich die Arbeitsgruppe „in einer nächsten Etappe damit befassen muss, wie man effizienter arbeiten kann“. Im Herbst sollen nun Wege aufgezeichnet werden, „die gangbar wären“.

Zu einer höheren Kostenübernahme bei der Zahnmedizin - in der Diskussion sind noch immer Zahnfüllungen und Implantate - gab es keine Neuigkeiten zu vermelden. Dafür wird Paulette Lenert am kommenden Freitag die nationale Strategie zur Digitalisierung des Gesundheitssystems vorstellen sowie den Ansatz, wie ein einheitliches nationales Informatiksystem für die Krankenhäuser und den ambulanten Bereich außerhalb der Spitäler umgesetzt werden soll.

Der Nationale Gesundheitsplan, in den die Ergebnisse des Gesondheetsdësch einfließen sollen, soll Ende des Monats dem Regierungsrat präsentiert werden. Im September soll derweil die Direkterstattung von Arztrechnungen anlaufen - zunächst nur bei den Hausärzten, die sich am Projekt beteiligen.

Hier setzte am Mittwoch die Kritik der Ärztevereinigung AMMD an, die bekanntlich eine eigene App entwickelt hat, sich aber von der CNS boykottiert fühlt. „Für uns ist wichtig, dass nicht das Sammeln von Daten im Zentrum steht, sondern der Patient und wie ihm geholfen werden kann“, betonte AMMD-Präsident Alain Schmit, der sich aber auch optimistisch zeigte, „die Entscheider von unserem noch überzeugt zu bekommen“.

Wir drehen uns im Kreis, sind seit 2019 nicht vom Fleck gekommen. Christophe Knebeler, LCGB

Generelle Kritik an der Gesundheitspolitik kam vom LCGB. „Es lagen 2019 viele Dossiers auf dem Tisch, jetzt am Ende der Legislatur sind es noch immer dieselben und noch weitere. Wir sind nicht vom Fleck gekommen, drehen uns im Kreis und der Leidtragende ist der Patient“, ärgerte sich Christophe Knebeler und zählte die Finanzen, Leistungsverbesserungen, den Personalmangel, die Digitalisierung und die ambulante Wende auf. „Es müssten fundamentale Diskussionen stattfinden, wie es besser laufen kann, wir sind am Gesondheetsdësch aber auch nicht weitergekommen.“

