80/80/90-Regelung wird abgeschafft

Regierung und CGFP einigen sich auf neues Abkommen für den öffentlicher Dienst.





Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP und die Regierung am Freitag auf ein gemeinsames Abkommen verständigt. Es sei „eine Einigung komplett auf Linie“ mit dem im Jahr 2016 erzielten Abkommen, so Dan Kersch, Minister für den Öffentlichen Dienst, ein „sozial selektives Abkommen im Interesse der jungen Menschen“. Sowohl der Ministerrat als auch die zuständigen Gremien der CGFP haben das Papier am Freitagmorgen abgesegnet.

Die wichtigsten Punkte

Das Gehälterabkommen von 2016, das eigentlich am 31 ...