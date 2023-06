In den meisten Fällen ging es um den Vergleich des gelben Judensterns aus der Nazi-Zeit mit den Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

RIAL-Bericht 2022

76 Fälle von Antisemitismus in Luxemburg

(mig) - Laut dem Bericht der 2018 gegründeten Vereinigung „Recherche et Information sur l'Antisémitisme au Luxembourg“ (RIAL) hat es 2022 in Luxemburg 76 Vorfälle im Zusammenhang mit Antisemitismus gegeben, ähnlich viele wie in den Jahren zuvor.

Diese Berichte seien eine wichtige Informationsquelle für die Vorbereitung des Nationalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Antisemitismus, schreibt Staatsminister Xavier Bettel (DP) in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der beiden LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo und Dan Biancalana.

Erstmals Impfkritiker wegen Holocaust-Verharmlosung verurteilt Es ist ein Grundsatzurteil: Wer die Corona-Maßnahmen der Regierung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus gleichstellt, macht sich strafbar.

Der Aktionsplan werde dem Kabinett in den kommenden Wochen vorgelegt. Ziel sei es, ein umfassenderes Datenerfassungssystem für antisemitische Vorfälle in Luxemburg einzurichten, „indem Informationen von Justiz- und Polizeibehörden sowie von öffentlichen Einrichtungen, die für Diskriminierung oder Internetüberwachung zuständig sind, zusammengeführt werden“.

Bettel zufolge kann nur eine geringe Anzahl der im Bericht aufgeführten Vorfälle gerichtlich verfolgt werden. Bei den Fällen aus dem Jahresbericht 2021, die von den Staatsanwaltschaften Diekirch und Luxemburg verfolgt wurden, sei es um den gelben Stern gegangen, der an die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung während des Naziregimes erinnert, und der missbraucht worden sei, um die Unzufriedenheit mit den Impfempfehlungen während der Covid-19-Pandemie auszudrücken. Sechs weitere Vorfälle seien strafrechtlich verfolgt worden, ein siebter Vorfall werde derzeit untersucht.

Von den im Bericht 2022 aufgeführten Fällen sei ein Vorfall strafrechtlich verfolgt worden, in einem weiteren werde derzeit ermittelt.

In den Jahren 2021 und 2022 sei es in allen Fällen, bei denen ein Zusammenhang zwischen dem gelben Stern und der Impfpflicht festgestellt wurde, zu einer Verurteilung gekommen. In vier weiteren Vorfällen sei es zu einer rechtskräftigen Verurteilung gekommen, die übrigen Vorfälle seien noch nicht abgeschlossen.

Insgesamt seien 2022 laut der Polizei 76 Fälle von antisemitischer Diskriminierung jeglicher Art registriert worden.

