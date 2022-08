Die Santé hat bis zum 23. August fünf Neuinfektionen mit den Affenpocken registriert. 284 Menschen haben sich bislang impfen lassen.

Lagebericht der Santé

50 Affenpocken-Fälle in Luxemburg registriert

(lm) - Auch in dieser Woche wurden erneut neue Affenpockenfälle festgestellt. Das Virus wurde bislang in 43 Ländern und Gebieten Europas nachgewiesen, wie die Santé in ihrem wöchentlichen Lagebericht mitteilt. Bis zum 23. August verzeichneten das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und die Weltgesundheitsorganisation 21.098 Fälle, das entspricht einem Anstieg von 1.669 Infektionen im Vergleich zur Vorwoche.

In den meisten Fällen wird die Krankheit weiterhin bei Personen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren festgestellt, 98,8 Prozent der Infizierten sind männlichen Geschlechts. Die am häufigsten auftretenden Symptome bleiben nach wie vor Hautausschlag (in 95 Prozent der Fälle) sowie Fieber, Müdigkeit, Muskelschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Schüttelfrost, Hals- und Kopfschmerzen. Zwei Menschen haben die Krankheit nicht überlebt.



Die Lage in Luxemburg

Auch im Großherzogtum wurden wieder Neuinfektionen festgestellt. Bis zum 23. August haben sich fünf weitere Menschen mit dem Virus angesteckt. Damit hat Luxemburg bislang insgesamt 50 Infektionen zu vermelden. Das Durchschnittsalter der Betroffenen liegt aktuell bei 37 Jahren.



Bis dato seien zwei Betroffene für kurze Zeit stationär im Krankenhaus behandelt worden. Sie konnten allerdings schnell wieder entlassen werden. Der Krankheitsverlauf weicht indes nicht von den im Ausland beobachteten Symptomen ab, informiert das Gesundheitsministerium.



Seit Dienstag, dem 16. August, können Personen ab 18 sich in Luxemburg beim „Service National des Maladies Infectieuses“ gegen die Affenpocken impfen lassen. Bis zum 24. August wurden 284 Personen geimpft, insgesamt 1.029 Personen haben Termine für eine Erst- oder Zweitdosis vereinbart.

Um besser auf die hohe Nachfrage reagieren zu können, wurde das Großherzogtum mit weiteren 200 Impfdosen aus den Niederlanden beliefert. Demnach verfügt das Land nun über 1.600 Dosen, mit denen mindestens 800 Menschen geimpft werden können. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann dies unter folgender Telefonnummer tun: 4411- 3129.





