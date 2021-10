Auch Geimpfte können sich anstecken. Wie hoch ist das Restrisiko für Menschen mit komplettem Schema?

Covid-19

5.000 Infektionen nach Impfung festgestellt

Teddy JAANS Auch Geimpfte können sich anstecken. Wie hoch ist das Restrisiko für Menschen mit komplettem Schema?

Aktuell sind im Großherzogtum 408.000 Personen komplett gegen Corona geimpft - 790.000 Dosen Vakzin wurden seit Ende des vergangenen Jahres verabreicht. Trotzdem kommt es auch unter den Geimpften zu einer gewissen Zahl von Infektionen. Die Abgeordnete Nathalie Oberweis (Déi Lénk) wollte von der Gesundheitsministerin wissen, wie hoch das Infektionsrisiko nach der Impfung sei.

Bis dato wurden 1.500 Infektionsfälle bei komplett Geimpften festgestellt, so Paulette Lenert (LSAP) in ihrer Antwort. Dazu kommen 3.200 Infektionen bei Menschen, die nur eine erste Injektion erhalten hatten. Damit liegt der Anteil von Ansteckungen bei vollständig geimpften Personen bei 0,3 Prozent.

„Asymptomatisch oder nur schwache Symptome“

Die Ministerin räumt ein, dass man sich trotz Impfung oder Genesung noch anstecken kann, allerdings sei das Risiko klein.

Zudem verlaufe die Covid-Erkrankung bei Menschen mit Antikörpern meist asymptomatisch oder sei nur mit schwachen Krankheitssymptomen verbunden.

Die stark gesunkene Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern scheint diese These zu belegen: Aktuell werden rund 20 Patienten in Krankenhäusern behandelt - im Dezember 2020 waren es zeitweise über 250.

