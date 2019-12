Ein Post auf Facebook und seine Kommentare - das möchte der Außenminister nicht einfach so stehen lassen.

48 Flüchtlinge aus dem Niger: Asselborn klärt auf

Am vergangenen Donnerstag besuchte Außenminister Jean Asselborn (LSAP) in "Millebaach" Flüchtlinge, die tags zuvor aus dem Niger kommend in Luxemburg aufgenommen werden. Bei der Gelegenheit wurde ein Foto gemacht, das Asselborn mit einem erklärenden Text auf seiner Facebook-Seite postete. Man sieht ihn darauf mit zwei Dutzend Flüchtlingen in einem Saal sitzend - vorwiegend junge Männer. Das blieb nicht ohne Reaktionen.

Über 100 Kommentare erhielt der Post, die überwiegende Mehrheit ist positiv, aber auch Luxemburg zeigt eben nicht immer nur von seiner freundlichen Seite: Es wird bemängelt, dass nicht genug Frauen und Kinder aufgenommen werden, es wird Angst ausgedrückt, aber auch die Kommentare, dass man auch an die Armut und den Wohnungsmangel hier im Land denken muss, fehlen nicht.

Lieber um die Armut im Land kümmern

"Sie sollen ob der Platz hëllefen. Wou gin all déi Spendegelder hin. Sie hätte besser se géifen sech em den Armut vun de Leit äus eisem Land këmmern", heisst es da vereinzelt. Und auch: "Eist Land geht am Knascht ener wann et esou virun geet. Dann diefs de nach näischt soen. Et as fir ze katzen. Leit sollen wéi a Frankreich ob Strooss goen a sech endlech wieren." Ein Mann schreibt: " Jeje an graad vun deenen Flüchtlingen kreien Jugendlecher Fraen an Kanner der decker op d‘Schness an ginn beklaut oder Messerstech."

Und so entspinnt sich ein intensives Hin und Her: "Fir wat fäert Dier? Well se eng aner Hautfaarw hun? Wow. Un all dei dei schreiwen: “a ween denkt dann un eis?“ Et kann een och hinnen hëllefen an eise Leit. Wann een deene 40 Leit net géing hëllefen, hätten „eis“ Leit genee 0 € mei", antwortet beispielsweise ein Flüchtlingsversteher.

Luxemburg hat eine Obligation der EU gegenüber

Asselborn lassen solche Kommentare nicht kalt. "Wir haben eine Obligation", erklärt er. Die EU habe sich der Weltgemeinschaft gegenüber verpflichtet, insgesamt 10 000 Flüchtlinge aufzunehmen, die von der UNO aus libyschen Flüchtlingslagern in den Niger gebracht wurden. Es handelt sich um Eritreer, Somalier oder auch Sudanesen, die unter menschenunwürdigen Zuständen, teils gefoltert und versklavt, in Libyen ausharrten.

Luxemburg übernehme insgesamt 48 - darunter 30 junge Männer, 13 Frauen und fünf Kinder. Die ersten 40 sind angekommen, sodass noch nicht alle Frauen und Kinder mit auf dem Foto sind.

Wenn wir Luxemburger nicht mit anpacken, wer soll es dann machen?

Die 48 Personen, die bereits den Flüchtlingsstatut haben, wurden zwischen dem 7. und 20. Oktober im Niger ausgewählt. "Es gab Interviews, die von luxemburgischen Sicherheitskräften, Sozialarbeitern, Immigrationsbeamten geführt wurden, um herauszusuchen, wer nach Luxemburg kommen kann", erklärt Asselborn. Luxemburg bekomme zudem von der europäischen Flüchtlingsbehörde AMIF pro Flüchtling 10 000 Euro. Aber grundsätzlich heißt es für Asselborn: "Wenn wir Luxemburger nicht mit anpacken, wer soll es dann machen?"