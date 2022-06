Der Ministerrat billigte am Mittwoch Änderungen am Covid-Gesetz. Es soll nun bis 31. Oktober gelten.

Covid-19-Maßnahmen

3G in den Spitälern und Pflegeheimen wird abgeschafft

Annette WELSCH Der Ministerrat billigte am Mittwoch Änderungen am Covid-Gesetz. Es soll nun bis 31. Oktober gelten.

Am Mittwoch beschloss die Regierung Änderungen am Covid-Gesetz, das dann auch bis zum 31. Oktober verlängert wird. Die Dauer der Isolation wird auf sieben Tage reduziert; die 3G-Regel wird in den Krankenhäusern und den Pflegeheimen abgeschafft, allerdings bleibt die Maskenpflicht dort bestehen.

Zudem sollen künftig die allgemeinen Regeln und Maßnahmen für die generelle Bevölkerung auch in den Gefängnissen und der Abschiebehaftanstalt gelten. Am Freitag wird sich die Gesundheitskommission schon mit dem Gesetzesprojekt befassen und einen Berichterstatter bestimmen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.