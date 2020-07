Am Montag steigt die Zahl der positiv in Luxemburg getesteten Personen weniger an. Es gibt keinen weiteren Todesfall zu beklagen.

35 Neuinfektionen am Montag

