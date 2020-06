Vor 35 Jahren wurde das Schengener Abkommen unterzeichnet. Bei einer Feierstunde wurde am Sonntag an den historischen Moment erinnert - und die aktuelle Lage in den Blick genommen.

35 Jahre Schengener Abkommen: Jubiläum in stürmischen Zeiten

Am 14. Juni 1985, wurde in Schengen das Abkommen zum schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen zwischen Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Frankreich geschlossen. Genau 35 Jahre später wurde bei einer Feierstunde mit dem Schengener Bürgermeister Michel Gloden, dem damaligen Unterzeichner für Luxemburg Robert Goebbels und Außenminister Jean Asselborn vor Ort an den historischen Moment erinnert.

Die fremden Freunde auf der anderen Seite Plötzlich und ohne Absprache hatte Deutschland im März seine Grenzen geschlossen. Jetzt sind sie wieder offen, doch der Ärger an der Luxemburger Mosel wirkt nach.

Dabei wurde in einem symbolischen Akt die Grenze, die wegen Corona zeitweise geschlossen war, wieder aufgemacht. "Es ist zu hoffen, dass dies in den 26 Schengen-Ländern wieder der Fall sein wird", spielte Asselborn auf die aktuelle Situation an. "Die Europäische Union ohne Schengen ist keine EU, wie sie der Bürger verdient“, sagte Asselborn.





