Von Dani Schumacher

Es dürfte wohl nicht allzu oft vorkommen, dass eine Vereinigung ihren Sitz in einer nach ihr benannten Straße hat: Die „Grande Loge de Luxembourg“ residiert allerdings auf Nummer 5, Rue de la Loge, in einem der ältesten Häuser der Stadt. Bereits 1818 hatten die Brüder der Loge „Les Enfants de la Concorde Fortifiée“ das ehemalige Krämerhaus erworben. Ihren heutigen Namen bekam die Gasse zwischen der „Rue de l'Eau“ und der „Rue Siegfried“ aber erst 1854.



Die „Grande Loge de Luxembourg“ erhielt ihrerseits den heutigen Namen erst 1926. 1844 war aus der Loge „Les Enfants de la Concorde Fortifiée“ zunächst die auf internationaler Ebene eigenständige „Loge Centrale“ hervorgegangen, die Vorgängerin der aktuellen Großloge.



Die "Grande Loge" hat ihren Sitz in der nach ihr benannten Straße in der Altstadt.

Foto: Christophe Olinger

Die Ursprünge der Freimaurerei in Luxemburg reichen weiter zurück. Die Idee kam mit den verschiedenen Militärtruppen in die ehemalige Festungsstadt. Die erste zivile Loge „La Parfaite Union“ war 1776 entstanden, zu einem Zeitpunkt also, als Luxemburg noch zu Österreich gehörte. Allerdings sollte sie nur zehn Jahre überleben, weil in Folge des Freimaurerpatents von Kaiser Joseph II. sämtliche Freimaureraktivitäten nach Brüssel verlegt wurden.



300 Jahre Freimaurerei



Als Gründungstag der internationalen Freimaurerei gilt der 24. Juni 1717. Damals hatten sich in London vier Logen zur ersten Großlage überhaupt zusammengeschlossen und einen Großmeister gewählt. Sie gilt bis heute als „Mutterloge“.

Die Anfänge der Freimaurerei reichen noch weiter zurück, bis zu den mittelalterlichen Bauhütten, den Zunftgesellschaften der Steinmetze. Vor allem wegen ihres Wissens um die Geometrie galten die Zünfte als verschworene Gemeinschaft, die ihre Kenntnisse nach außen hin abschirmten. Noch heute deuten einige Symbole der Freimaurerei etwa Winkelmaß und Zirkel oder der geschliffene und der raue kubische Stein auf diese Ursprünge hin.

Ein ethischer Bund freier Menschen

Doch worum geht es eigentlich? Die Freimaurer verstehen sich als ethischer Bund freier Menschen, die der Überzeugung sind, dass die ständige Arbeit an sich selbst einen zu einem besseren Menschen macht. Die Freimaurerei basiert auf den Grundwerten von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität.

Der Komponist der Luxemburger Nationalhymne „Ons Heemecht“, Jean-Antoine Zinnen, ist einer der bekanntesten Freimaurer des Landes.

Foto: Archiv Luxemburger Wort

Diese Grundideale, die bereits in der ersten Konstitution der „Premier Grand Lodge of England“ von 1721 verankert wurden, müssen verinnerlicht und im Alltag gelebt werden, um so das menschlich Gute in der Welt zu fördern. In Einklang mit den eigenen Werten, nehmen die Logen Menschen aus allen sozialen Schichten auf, unabhängig von ihrer Bildung und ihrer Glaubensvorstellung.

Die Freimaurer sind der Diskretion verpflichtet. Ihre Rituale, ihre Bräuche und alles, was innerhalb der Mauern der Logen gesagt und getan wird, darf nicht nach außen getragen werden. Es geht ihnen dabei aber nicht um Geheimniskrämerei, vielmehr soll durch das Prinzip der Verschwiegenheit die Privatsphäre gewahrt werden. Nur so ist ihrer Meinung nach der freie Meinungsaustausch möglich. Die geschlossene rituelle Versammlung der Freimaurer wird als Tempelarbeit bezeichnet. Die Tempelarbeit ist bis heute bestimmten Ritualen unterworfen.

Die Legendenbildung sowie das Image des Geheimnisvollen und des Verschwörerischen, wie es oft in Filmen und Romanen dargestellt wird, etwa bei Dan Brown, lehnen die Freimaurer kategorisch ab. Sie sind zwar der Verschwiegenheit verpflichtet, wollen aber nicht als Heimlichtuer verstanden werden.

Die Freimaurer sehen sich selbst als ethischer Bund frei denkender Menschen.

Foto: Christophe Olinger





Die Literatur über die Freimaurerei ist denn auch schier unerschöpflich, fast alle Rituale sind ausführlich erklärt und es gibt sogar ein eigenes Freimaurer-Wikipedia.

Eine Loge ist kein Kegelverein

Einer Loge kann man nicht beitreten wie einem Kegelverein. Wer Mitglied in einer Loge werden will, nimmt erst einmal Kontakt auf. Bevor man aber als vollwertiges Mitglied aufgenommen wird, durchläuft man eine Art Prüfung, denn auch die Mitglieder der Loge müssen der Aufnahme zustimmen. Diese Vorbereitungszeit kann sich über Monate hinziehen. Stimmen die Brüder schließlich der Aufnahme zu, bekommt der Anwärter die freimaurerischen Regalien, vor allem den Schurz und das Logenabzeichen, und gilt als vollwertiges Mitglied.

Viele der Symbole der Freimaurerei deuten noch auf die mittelalterlichen Ursprünge hin.

Foto: Oli Kerschen

Die Neuen beginnen als sogenannte „Lehrlinge“, avancieren dann zu „Gesellen“ und werden anschließen zu „Meistern“. An der Spitze steht der „Großmeister“, der die Geschicke der Loge lenkt.



An den Grundwerten der Freimaurerei hat sich seit 1717 nichts geändert. An der Ausrichtung der Logen allerdings schon. Es gibt Logen, die sich dem „Allmächtigen Baumeister aller Welten“ (Grand Architecte de l'Univers) verpflichtet fühlen. Dabei handelt es sich nicht um ein direktes Gottesbild sondern um ein Symbol für das Schöpfungsprinzip. Die „Grande Loge de Luxembourg“ orientiert sich am „Grand Architecte de l'Univers“.

Daneben gibt es aber auch die liberale Freimaurerei, die sich der „Absoluten Gewissensfreiheit“ verpflichtet fühlt. Die liberalen Freimaurer kennen kein Schöpfungsprinzip. Dieses neue Konzept wurde auf dem Konvent des „Grand Orient de France“ von 1877 geboren. Der „Grand Orient“, der auch in Luxemburg vertreten ist, hat sich der Laizität verschrieben und vertritt republikanische und soziale Werte. Politisch gilt die Loge als liberal. Er nimmt sowohl Männer als auch Frauen auf.

Ein gespanntes Verhältnis

Das Verhältnis zwischen den Freimaurern und der Kirche war aber nicht erst ab diesem Zeitpunkt gespannt. Papst Papst Clement XII. hatte bereits 1738 eine erste Bannbulle „In eminenti apostolatus specula“ gegen die Freimaurer erlassen. Rom sah die „reine Lehre“ in Gefahr. Bis heute steht die katholische Kirche den Freimaurern kritisch gegenüber. Noch 1983 hatte Joseph Kardinal Ratzinger in einer Erklärung der Glaubenskongregation betont, dass sich die „Gläubigen, die freimaurerischen Vereinigungen angehören, ... im Zustand schwerer Sünde“ befinden. In Luxemburg war der Streit zwischen der katholischen Kirche und den Freimaurern unter dem insgesamt umstrittenen Apostolischen Vikar Jean-Théodore Laurent ab 1842 zu einem echten Kulturkampf ausgeartet.



Das Verhältnis zwischen den Freimaurern und der Kirche war von jeher angespannt. In Luxemburg spitzte sich der Streit unter dem Apostolischen Vikar Jean-Théodore Laurent ab 1842 zu.

Foto: Archiv Luxemburger Wort

Die Logen in Luxemburg

In Luxemburg gibt es eine ganze Reihe von Logen unterschiedlicher Ausrichtung. Die „Grande Loge de Luxembourg“ vereinigt fünf Logen: „Les Enfants de la Concorde Fortifiée“, „La Parfaite Union“, „Saint Jean de l'Espérance“, die englischsprachige „Friendship n°4“ und die Johannisloge „Zur Bruderkette“.



Neben der Großloge mit ihren fünf Ateliers gibt es drei weitere Logen: Der laizistische „Grand Orient“ mit zwölf Ateliers, der „Droit Humain“ mit zwei Ateliers und die „Grande Loge Féminine de France“.



Während die „Grande Loge Féminine de France“ ausschließlich weibliche Mitglieder aufnimmt, ist die „Grande Loge“ männlichen Mitgliedern vorbehalten, der „Droit Humain“ und der „Grand Orient“ stehen beiden Geschlechtern offen. Der 1959 gegründete und 1982 wiedererweckte „Grand Orient de Luxembourg“ zählte 2016 nach eigenen Angaben 520 Mitglieder und ist damit die größte Loge in Luxemburg. Die "Grande Loge" zählt etwa 300 Mitglieder.



Berühmte Freimaurer



Die Freimaurer zählen eine ganze Reihe von berühmten Männern in ihren Reihen. Die Liste reicht von dem ersten amerikanischen Präsidenten George Washington, dem Preußenkönig Friedrich II. und dem britischen Staatsmann Winston Churchill über Künstler wie Johann Wolfgang von Goethe, Wolfgang Amadeus Mozart, Mark Twain, den Schauspieler Clark Gable und den Trompeter Louis Armstrong bis hin zu Leuten wie Karl-Heinz Böhm, Apple-Mitbegründer und IT-Legende Steve Wozniak oder den Basketball-Star Shaquille O’Neall.



Auch in Luxemburg gibt es berühmte Freimaurer, wie etwa der Komponist der Nationalhymne Jean-Antoine Zinnen.