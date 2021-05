Die Mädchen überwiegen auch dieses Jahr wieder bei den Abschlussexamen der Sekundarschulen.

3.380 Schüler sind ab Montag im Examensstress

Die Abschlussklassen der klassischen und allgemeinen Sekundarschulen in Luxemburg beginnen am Montag mit ihren Examen. 3.380 Schüler sind insgesamt eingeschrieben, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilt.

Mit 58,5 Prozent ist auch dieses Jahr der Großteil der Kandidaten wieder weiblich: 1.976 junge Frauen und 1.404 junge Männer sind eingeschrieben. Insgesamt nehmen im Secondaire classique 1.578 Schüler (901 Frauen; 677 Männer) an den Prüfungen teil, im Secondaire générale sind es 1.785 (1.062 Frauen; 723 Männer).

Strikte Regeln

17 Kandidaten (13 Frauen; 4 Männer) haben während des Schuljahres an Abendkursen teilgenommen. Die Prüfungen, mündlich wie auch schriftlich und praktisch, werden von den 1.385 Mitgliedern der 225 Examenskommissionen ausgewertet.

Auch dieses Jahr müssen wieder strikt die Barrieremaßnahmen und Regeln eingehalten werden:



Um Infektionsketten zu vermeiden, werden alle Schüler zum Large Scale Testing (PCR-Test) eingeladen und erhalten fünf Selbsttests für zuhause. Die Tests bleiben fakultativ und es besteht keine Pflicht, einen negativen Test vorzulegen , um zum Examen zugelassen zu sein.

, um zum Examen zugelassen zu sein. Die Examenssäle sind so eingerichtet, dass zwei Meter Distanz eingehalten werden können . Mehr als 100 Schüler sind pro Saal nicht zugelassen. Das Maskentragen ist obligatorisch während des Examens.

. Mehr als 100 Schüler sind pro Saal nicht zugelassen. Das Maskentragen ist obligatorisch während des Examens. Covid-positive Schüler werden isoliert und es gelten die Regeln wie für jede andere Krankheit: Wenn ein Tag verpasst wird, können die Examen am 3. Juni nachgeholt werden, wenn es länger ist, muss bis zur Herbstsession gewartet werden.

und es gelten die Regeln wie für jede andere Krankheit: Wenn ein Tag verpasst wird, können die Examen am 3. Juni nachgeholt werden, wenn es länger ist, muss bis zur Herbstsession gewartet werden. Schüler, die sich in Quarantäne befinden, dürfen nicht den Schülertransport nutzen und schreiben in separaten Sälen.

Die drei letzten Schultage - 10., 11. und 12. Mai finden im Fernunterricht statt. Nur Klassenarbeiten oder mündliche Prüfungen werden in den Schulen abgehalten.

