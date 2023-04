Ein Minus von 15 Prozent müssten es laut EU sein.

Energiesparmaßnahmen

Minus 26,3 Prozent: Luxemburg erreicht Gas-Einsparziel locker

Annette WELSCH Ein Minus von 15 Prozent müssten es laut EU sein.

Frohe Botschaft aus dem Energieministerium am Dienstag: In der Referenzperiode vom 1. August 2022 bis 31. März 2023 betrug die Einsparung am Gaskonsum insgesamt 26,3 Prozent - 15 Prozent hatte sich die EU zum Ziel gesetzt. Im März 2023 war es ein Minus von 20,5 Prozent im Vergleich zur Referenzperiode der Jahre 2017 bis 2022. Das Ziel von 15 Prozent wird bis zum 31. März 2024 verlängert, entschieden die Energieminister aus der EU vergangene Woche.

EU-Staaten übertreffen eigenes Sparziel Im Durchschnitt sank der Gasverbrauch der EU-Mitglieder um 19 Prozent zwischen August und Januar. Zwei Länder verbrauchten sogar mehr Gas.

Auch der Stromverbrauch sank seit Juni 2022: ein Minus von -4,09 Prozent im Verhältnis zur Referenzperiode der Jahre 2017 bis 2022.

