Bis Ende 2022 wurden 22,7 Millionen Euro an Spenden an Unicef Luxemburg überwiesen, 14,45 Millionen gingen an Soforthilfe-Projekte in der und um die Ukraine.

Politik 2 Min.

Jahresbericht 2022

22,7 Millionen Euro: Unicef Luxemburg stellt Spendenrekord auf

Ines KURSCHAT Allein 14,45 Millionen Euro Spendengelder gingen an Soforthilfe-Projekte für die Ukraine.

Rund 22,7 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr an Unicef Luxemburg gespendet. Der Spendenrekord wurde erzielt, obwohl zu Beginn des Jahres aufgrund der Coronakrise noch sehr ungewiss war, wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UN) durch das Jahr kommen würde, zumal etliche Projekte mit Verspätung starten mussten.

„In Luxemburg war die Solidarität mit den Opfern des Krieges beispiellos und machte das Großherzogtum zum größten Pro-Kopf-Spender für die Unicef-Nothilfe in der Ukraine und den Nachbarländern“, erklärte Sandra Visscher, Direktorin von Unicef Luxemburg. Im Großherzogtum ist die Organisation seit 1979 aktiv.

In Luxemburg war die Solidarität mit den Opfern des Krieges beispiellos. Sandra Visscher, Direktorin von Unicef Luxemburg

Die Luxemburger Spenderinnen und Spendern, die regelmäßig einen festen monatlichen Betrag für das weltweite Programm „Global Parents“ zahlen, stellten mit rund 3,4 Millionen Euro ebenfalls einen Rekord auf; zudem sind im vergangenen Jahr rund 6.000 neue Spendenwillige hinzugestoßen. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des Luxemburger Ablegers des UN-Kinderhilfswerks hervor.



Großteil der Spenden ging in Ukraine-Soforthilfe

Als ukrainische „Kultur-Vermittlerin“ an einer Luxemburger Schule Viktoriia Dushka arbeitet als „Méditarice culturelle“ in einem Luxemburger Lyzeum. Sie steht ukrainischen Kindern und ihren Eltern mit Rat und Tat zur Seite.

Als Ende Februar 2022 die russische Armee die Ukraine überfiel, startete das UN-Kinderhilfswerk eine seiner größten Hilfsaktionen auf europäischem Boden seit der Gründung im Jahr 1946. Durch den Krieg waren rund 7,5 Millionen ukrainische Kinder bedroht, in den folgenden Monaten mussten Millionen von ihnen fliehen, haben Tausende Eltern, Geschwister oder andere Familienangehörige verloren.



Unicef war bereits in der Ukraine vor Ort, stockte das Personal über das Jahr aber deutlich auf, um Soforthilfe leisten zu können. Auch in den Ländern, in die Tausende ukrainische Familien flohen, war und ist das Kinderhilfswerk mit Teams vor Ort und hat sogenannte „Blue Dots“ Hilfszentren eingerichtet, in denen Kinder sich erholen und Kraft tanken können. In diese Soforthilfe floss ein Großteil, nämlich fast 88 Prozent, der Spenden. Insgesamt wurden rund 14,45 Millionen der Luxemburger Spendengelder in der Ukraine eingesetzt.

Hunger als Folge des Krieges in der Ukraine

Ukraine-Flüchtlinge entlasten Arbeitsmarkt massiv Der ausgedünnte deutsche Arbeitsmarkt profitiert von der großen Zahl von Flüchtlingen, die der Ukraine-Krieg mit sich brachte.

Mittelbar mit dem Krieg in der Ukraine verbunden ist ein weiteres Krisengebiet, in dem Unicef aktiv ist: am Horn von Afrika. Wegen der ausbleibenden, genauer gesagt von den Russen verhinderten und teils vernichteten Getreideexporte aus der Ukraine spitzte sich die Lebenssituation von Millionen von Kindern in Somalia, Jemen und Äthiopien drastisch zu: Unterernährung und Hunger sind die Folgen. An Hilfsprogramme dort überwies Unicef Luxemburg rund 2,8 Millionen Euro seiner Spendengelder.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.