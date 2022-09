Nicht weniger als 286 Disziplinarräte wurden abgehalten. Die Zahl ist in den vergangenen drei Jahren angestiegen.

Unterrichtswesen

209 Schüler im vergangenen Schuljahr aus Lyzeen verwiesen

Nicht weniger als 286 Disziplinarräte wurden abgehalten. Die Zahl ist in den vergangenen drei Jahren angestiegen.

(TJ) - Sind die Schüler weniger diszipliniert als noch vor einigen Jahren? Mit dieser Frage hat sich der ADR-Abgeordnete Fred Keup wenige Tage vor dem Schulbeginn (15. September) an den Bildungsminister gewandt. Dabei ging es ihm vorrangig um den Secondaire.

In 286 Fällen wurde während des vergangenen Schuljahres ein Disziplinarrat einberufen, so Claude Meisch (DP) in seiner Antwort. Die Gremien werden nach besonders schwerwiegenden Vorfällen eingesetzt und sind mitunter entscheidend für die schulische Karriere eines jungen Menschen. Zu den Motiven zählen – so der Minister in der Antwort – Anstiftung zur Gewalt, schwere Beleidigungen, Sittenverstöße, sexuelle und moralische Belästigung sowie der Besitz und der Konsum von Drogen.

Bildung geht alle etwas an Claude Meisch hat zahlreiche bildungspolitische Akzente gesetzt, aber seine Politik ist und war nie das Ergebnis eines partizipativen Prozesses.

Im vergangenen Schuljahr wurden 209 Schüler nach Entscheidungen der Disziplinarräte von ihren Schulen verwiesen. Das waren deutlich mehr als im Schuljahr 2020–2021 (161).

In 16 Fällen wurde die Entscheidung angefochten, sodass eine Berufungskommission einberufen werden musste. Sie annullierte in drei Fällen den Verweis.

Im Schuljahr 2019–2020 wurden nur 112 Schüler verwiesen, allerdings ist diese Zahl wegen der Pandemie und den damit verbundenen Schulschließungen zu relativieren. Der Trend zeigt somit nach oben.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.