2021 starben 404 Personen an Corona

Laut einem Statec-Bericht sind neun Prozent der Todesfälle im Jahr 2021 auf Corona zurückzuführen. 2020 waren es elf Prozent.

In Luxemburg starben im Jahr 2021 laut einem am Donnerstag veröffentlichten Statec-Bericht 4.489 Menschen. 2020 waren es 4.609 Todesfälle, 326 Fälle mehr als 2019 (+7,6 Prozent). 2020 verzeichnete Luxemburg demnach eine Übersterblichkeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, allerdings war diese im Vergleich zu anderen Ländern sehr gering, so das Statec.



Das nationale Statistikamt versichert, dass die verschiedenen Einschränkungen und Impfungen eine Katastrophe verhindert haben. Laut dem Statec war das erste Quartal des Jahres 2021, als die Impfkampagne noch in den Kinderschuhen steckte, das „tödlichste“ Quartal des Jahres.

Die Studie ermittelte 439 Todesfälle im Januar 2021, 361 im Februar und 418 im März, also insgesamt 1.218 Tote. Das sind 93 Fälle mehr als im ersten Quartal 2020 (1.125 Todesfälle).

Der Anstieg der Todesfälle bleibt zwischen 70 und 89 Jahren begrenzt, ist aber ab 90 Jahren sehr deutlich. Statec

In den Jahren 2020 und 2021 starben in Luxemburg insgesamt 916 Personen an Covid-19. Sie machen neun Prozent aller Todesfälle im Jahr 2021 gegenüber elf Prozent im Jahr 2020 aus.

Unter den 2021 beobachteten Todesfällen waren Männer etwas stärker vertreten (51,1 Prozent) als Frauen. Es sind vor allem ältere Menschen, die der Pandemie zum Opfer fielen. „Der Anstieg der Todesfälle bleibt zwischen 70 und 89 Jahren begrenzt, ist aber ab 90 Jahren sehr deutlich. So wurden im Jahr 2020 22,9 Prozent mehr Todesfälle im Alter von 90/94 Jahren beobachtet (+10,8 Prozent im Jahr 2021). Bei den 95-Jährigen und Älteren ist dieser Anstieg noch deutlicher: +30,6 Prozent im Jahr 2020 und sogar +40,7 Prozent im Jahr 2021“, analysiert das Statec.

Übersterblichkeit von 1,3 Prozent

Die Frage ist, wie viele Todesfälle in den Jahren 2020 und 2021 ohne den Ausbruch der sanitären Krise zu erwarten gewesen wären. Durch Anwendung der beobachteten Sterblichkeit im Zeitraum 2017 bis 2019 lässt sich diese Anzahl schätzen. „Unter Anwendung der in den Jahren 2017 bis 2019 beobachteten alters- und geschlechtsspezifischen Sterbewahrscheinlichkeiten wird geschätzt, dass die Anzahl der Todesfälle im Jahr 2020 4.356 betragen hätte. Nach dieser Schätzung wird also im Jahr 2020 eine Übersterblichkeit in der Größenordnung von 5,8 Prozent beobachtet“, stellt das Statec fest.

Wenn man dieselbe Methodik für die Daten von 2021 anwendet, hätte die Zahl der Todesfälle schätzungsweise 4.433 betragen (bei 4.489 registrierten Todesfällen also). Nach dieser Schätzung wäre also eine leichte Übersterblichkeit in der Größenordnung von 1,3 Prozent zu verzeichnen. Dies ist im Vergleich zum europäischen Durchschnitt, aber auch im Vergleich zu den Nachbarländern des Großherzogtums eine geringe Quote.

Zu den aktuellen Zahlen: Im ersten Quartal 2022 verzeichnete Luxemburg laut dem Statec 1.194 Todesfälle: 398 im Januar 2022, 396 im Februar und 400 im März, also 1.194 insgesamt. Diese Anzahl ist mit der im ersten Quartal 2021 fast identisch (Differenz: 24 Todesfälle).



