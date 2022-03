Der Generalvikar hat alle Meldungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Sexalisierte Gewalt

2021 haben sich elf Missbrauchsopfer bei der Kirche gemeldet

(TJ) - Im vergangenen Jahr haben sich elf Opfer von sexualisierter Gewalt bei der Kontaktstelle für Missbrauchsopfer der Kirche gemeldet. Darunter waren acht weiblich und drei männlich. Ein Opfer war zum Zeitpunkt der Tat über 18 Jahre alt und damit volljährig, galt aber als schutzbedürftiger Erwachsener.

Die betreffenden Taten trugen sich in den Jahren 1940 bis 2009 zu und wurden in zehn Fällen von Priestern/Ordensmännern begangen, in einem Fall war der Täter eine Person aus dem außerkirchlichen Bereich.

Der tiefe Fall des Joseph Ratzinger Ein neues Missbrauchsgutachten macht dem früheren Papst Benedikt XVI. schwere Vorwürfe. Was hat er vom Fall des Priesters Peter H. gewusst?

In vier Fällen hat die Kirche als Entschädigung Geld an die Opfer gezahlt, in allen Fällen hat der Generalvikar die Meldungen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Die Anlaufstelle für Missbrauchsopfer steht den Betroffenen weiterhin zur Verfügung: Tel. 621 676 349 (freitags von 9 Uhr bis 11 Uhr), fir-iech-do@cathol.lu.

Prävention wird großgeschrieben

Die Kirche hat in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen zur Prävention umgesetzt. Lesen Sie hier die Details, so wie sie die Pressestelle des Erzbistums am Dienstag mitteilte:

„Am 28. Dezember 2020 wurde die aktualisierte Fassung der Leitlinien der Erzdiözese Luxemburg für den Umgang mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen im kirchlichen Bereich per bischöfliches Dekret in Kraft gesetzt. [siehe: https://cathol.lu/article9079]

Seit 2021 wird im Bereich der Prävention ein Institutionelles Schutzkonzept im Erzbistum umgesetzt. Dazu gehört unter anderem ein Verhaltenskodex zur Prävention aller Formen von Gewalt im Erzbistum, der von den Mitarbeitenden durch Unterschrift anerkannt wird. Zudem müssen alle haupt- und ehrenamtlichen kirchlichen Mitarbeitenden, die in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis Nr. 5 vorlegen.

Prävention-Schulungen werden seit 2017 in der Erzdiözese durchgeführt. Alle Beschäftigten der Erzdiözese (Priester, Diakone und Laienmitarbeiter*innen im pastoralen Dienst) sind verpflichtet, an den Schulungen teilzunehmen. Im Jahr 2021 fanden 11 Schulungen statt.

In der Priesterausbildung ist die Prävention seit 2012 Teil der Ausbildung.“

