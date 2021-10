Das Corona-Virus zieht weiter seine Kreise durch die Schulen: Bis zum 24. September wurden 1.843 Grundschüler unter Quarantäne gestellt.

Seit Schulbeginn

185 positive Fälle in Grundschulen

Teddy JAANS Das Corona-Virus zieht weiter seine Kreise durch die Schulen: Bis zum 24. September wurden 1.843 Grundschüler in Luxemburg unter Quarantäne gestellt.

Dass mit der „Rentrée“ wieder mehr Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen auftreten würden, war den Verantwortlichen im Ministerium bewusst. Die CSV-Abgeordnete Martine Hansen wollte es genauer wissen und hat bei der Gesundheitsministerin Zahlen zur Infektionslage in den Grundschulen nach dem 15. September erfragt.

Zwischen dem 15. und 24. September gab es 185 Fälle von Covid-19 bei Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren, so Paulette Lenert. Die infizierten Kinder wurden allesamt von der Santé isoliert. Eine Aufschlüsselung der Fälle nach Schulen oder Gebäuden ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.

1.843 Schüler in Quarantäne

Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung wurden in der Folge 2.404 Personen befragt, die mit einem positiv getesteten Mitschüler in Kontakt standen. 1.843 Schüler wurden unter Quarantäne gestellt, davon durften aber 916 mit einer sogenannten „Autorisation de sortie école“ weiterhin am Unterricht teilnehmen. Für sie gilt aber Maskenpflicht und ein verstärktes Testprogramm.

Werden in einer Klasse mehr als drei Fälle diagnostiziert, wird die ganze Klasse unter Quarantäne gestellt und über Fernunterricht weiter beschult. Genesene oder geimpfte Schüler dürfen weiter den Unterricht besuchen.

„Hotline nicht überlastet“

Die Gesundheitsministerin unterstreicht, dass die Hotline aktuell nicht überlastet sei und das Contact Tracing auch weiterhin problemlos durchgeführt werden könne.

Weil das Large Scale Testing eingestellt wurde, erhalten Schüler nach einem positiven Schnelltest einen Gutschein für einen kostenlosen PCR-Test. Bei Schnelltests, die in der Schule gemacht werden, passiert dies automatisch. Wird der Schnelltest zuhause gemacht, muss der Fall via Hotline gemeldet werden - auch in diesem Fall wird umgehend ein PCR-Gutschein zugestellt.





