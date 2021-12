Fast die Hälfte der in Luxemburg Schutz Suchenden stammt aus Syrien.

110 Asylanträge im November

(TJ) - Im vergangenen Monat stellten 110 Menschen in Luxemburg einen Antrag auf Asyl. 49 von ihnen - und damit fast die Hälfte - stammen aus Syrien, gefolgt von Venezuela (11), Eritrea (10) und Afghanistan (6).

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres haben 349 Syrer, 218 Personen aus Eritrea und 105 Schutzsuchende aus Afghanistan einen Antrag im Großherzogtum gestellt. Alles in allem wurden während dieser Zeit 1.110 Anträge bearbeitet, in 686 Fällen wurde den Menschen das Flüchtlingsstatut und damit Schutz zuerkannt.

Die Zahl der Anträge stabilisiert sich auf Vorjahresniveau. 2020 wurden 1.165 Anträge gestellt. In den vier Jahren davor waren es stets deutlich über 2.000 gewesen.

