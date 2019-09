Am 8. Mai 1919 wird in Luxemburg das allgemeine Wahlrecht eingeführt. An diesen historischen Moment erinnert jetzt eine Ausstellung im nationalen Geschichtsmuseum.

100 Jahre Allgemeinwahlrecht: #mirwielewatmirsinn

In Luxemburg ist die Teilnahme an Wahlen eine Pflicht. Die vergangenen Wahlgänge haben jedoch gezeigt, dass immer mehr Menschen diese Pflicht eher als Last empfinden und den Urnengang scheuen. Dies war jedoch nicht immer so. Bis vor 100 Jahren war wählen ein Privileg, das einer kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten war. Die Wahlen fanden nach dem Prinzip des Zensuswahlrechtes statt. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, genauer gesagt am 8 ...