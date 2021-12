100.000 Dosen Moderna-Impfstoff in Luxemburg angekommen

Am Freitag öffnet das Impfzentrum in Findel seine Türen.

(TJ) Nicht weniger als 100.000 Dosen Moderna-Impfstoff sind am Freitag in Luxemburg angeliefert worden. Das hat Premierminister Xavier Bettel via Twitter mitgeteilt.

Ab Freitag öffnet das Impfzentrum in Findel seine Türen für die so genannten Booster-Impfungen. Die Terminvergabe ist ab sofort freigeschaltet, so Bettel weiter in seinem Tweet. Das Impfzentrum befindet sich in den Hallen der Air Rescue.

