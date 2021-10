Die Agentur für Arbeit Adem meldet am Mittwoch mehr als 10.000 offene Stellen - ein neuer Rekord.

10.000 offene Stellen - Mehr Menschen länger ohne Job

(jwi) - Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg nähert sich auch weiter dem Vorkrisenniveau an. Wie die Agentur für Arbeit Adem am Mittwoch mitteilte, suchten am 30. September 15.641 Menschen einen neuen Job. Im Vergleich zum August ist dies ein Rückgang um 482 Personen.

Im Vergleich zum September 2020 ist dies sogar ein Minus von 2.234 Personen (12,5 Prozent). Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,5 Prozent - fast wie vor der Corona-Krise.

Während die Arbeitslosigkeit im Allgemeinen zurückgeht, ist die Langzeitarbeitslosigkeit, also die Menschen die seit mindestens zwölf Monaten eine Arbeit suchen, gestiegen. Die Hälfte (52 Prozent) der bei der Adem eingeschriebenen Menschen seien von der Langzeitarbeitslosigkeit betroffen, heißt es.

10.000er-Marke für offene Stellen überschritten

Für den September meldeten die Arbeitgeber 4.299 offene Stellen, was einem Anstieg von 38,1 Prozent entspricht. Der Aufschwung der vergangenen sechs Monaten habe sich laut Adem somit fortgesetzt - die Zahl der offenen Stellen liege bei 10.708. Damit gab es noch nie so viele freie Arbeitsplätze in Luxemburg. Der Anstieg betrage 60,1 Prozent.

Die wichtigsten Sektoren, in denen derzeit dringend Bewerber gesucht werden, sind derzeit im Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung (1.576 Stellen), Bauwesen und Handwerk (1.489 Stellen), It-Technologien (956 Stellen), Bank- und Finanzwesen (772 Stellen) sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe (748 Stellen).





