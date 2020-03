Paulo Sergio de Sousa will mit einem ambitionierten Lauf-Projekt die „Fondation Autisme“ unterstützen - und nimmt dafür weite Strecken auf sich.

Zwölf Ultratrails für die Fondation Autisme

Sarah SCHÖTT Paulo Sergio de Sousa will mit einem ambitionierten Lauf-Projekt die „Fondation Autisme“ unterstützen - und nimmt dafür weite Strecken auf sich.

„Noch acht Minuten.“ Und schon ist Paulo Sergio de Sousa wieder weg. Er dreht seine Runden um den Weiher in Kockelscheuer. Langsam und schnell läuft er, immer im Wechsel. Der 43-Jährige aus Mamer hat ein ambitioniertes Ziel: In zwölf Monaten will er zwölf sogenannte „Ultratrails“ laufen.

Bei einem Trail geht es vor allem darum, nicht auf asphaltierten Straßen, sondern in der Natur zu laufen. Um die Vorsilbe „ultra“ tragen zu dürfen, muss die Strecke länger als die Marathondistanz (42,195 Kilometer) sein.

Zwei davon hat der Immobilienmakler bereits erfolgreich hinter sich gebracht: Im Januar lief er den „GR10 XTREM“ in Valencia, der immerhin 93 Kilometer lang ist, im Februar absolvierte er die „Ultra Tour des Côtes d'Armor“ in der Bretagne mit 79,5 Kilometern.

Aber de Sousa läuft nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung, sondern für den guten Zweck. Er möchte damit die „Fondation Autisme“ unterstützen – finanziell, aber auch hinsichtlich der Präsenz des Themas Autismus in der Öffentlichkeit.

Erster Ultratrail in Luxemburg

Dabei war das Laufen anfangs nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung des 43-Jährigen, der neben seiner Maklertätigkeit auch bei Decathlon arbeitet. „Ich laufe erst seit vier Jahren. Vorher habe ich das gehasst. Ich habe immer Fußball gespielt und Fußballer laufen nicht gerne“, erklärt er mit einem Schmunzeln. Da er immer schon mit Übergewicht zu kämpfen hatte, beschloss er 2016 etwas für seine körperliche Fitness zu tun. Aufrund einer gebrochenen Hand im gleichen Jahr fiel das Fitnessstudio aber als Option aus.

Also entschied er sich dazu, es doch einmal mit dem Laufen zu versuchen. Aus kürzeren Distanzen von sieben oder zehn Kilometern wurden immer längere Strecken. Er nahm an Wettbewerben teil, bei denen die anderen Teilnehmer ihn dazu ermutigten, es auch mal mit großen Distanzen zu versuchen. „Mein erster Ultra war dann im September 2017 im Müllertal. Und von da an wusste ich: Das ist das, was ich machen will“, erinnert sich de Sousa. Im Gegensatz zum klassischen Marathon schätzt er vor allem die Nähe zur Natur und die Abwechslung. „Der Rhythmus verändert sich, es geht bergauf und -ab.“

Ein Tag in Munshausen

Ende des vergangenen Jahres nahm er an einigen Wettbewerben teil. „Ich war wirklich gut in Form. Wenn man läuft, hat man nicht viel zu tun – man kann nur nachdenken. Und da dachte ich mir, ich mache was Außergewöhnliches – und laufe jeden Monat einen Ultratrail.“

De Sousa wusste von Beginn an, dass er mit seiner Aktion auch ein Projekt unterstützen möchte. Da er Vater von drei Töchtern ist, sollte es etwas für Kinder sein. „Kinder sind politisch ein Thema, wenn es um Migration oder Bildung geht. Aber ich wollte etwas für eine Organisation machen, die thematisch nicht so sehr im Rampenlicht steht.“ Also entschied er sich für die Fondation Autisme. „Wenn Wahlen sind, sprechen alle etwa über Tierquälerei, das ist in, das wollen die Leute hören. Aber Autismus oder Behinderungen, davon spricht niemand.“ Ein Freund des Läufers arbeitet für die Stiftung und nahm den Familienvater einen Tag lang mit zur Arbeit ins Zentrum nach Munshausen. Eine wichtige und prägende Erfahrung, wie er erklärt. „Es war wirklich hart, hat mich aber motiviert.“

Unterstützung im Ziel, hier beim Ultratrail in der Bretagne. Paulo Sergio de Spusa mit seinen Töchtern Lara, Morgane und Rachel (v.l.n.r.) Foto: privat

Er besprach die Idee der zwölf Trails in zwölf Monaten mit seinem Vorgesetzten bei Decathlon und hatte so bereits einen ersten Sponsor für das Projekt gefunden.

Die Erinnerung an seinen Besuch in Munshausen habe ihm anschließend auch bei der Bewältigung der Strecken geholfen, etwa in Valencia. „Der Trail war hart. Die letzten 20 Kilometer waren sehr schwer. Die einzige Motivation, bis zum Ende zu laufen, war, es für die Kinder zu tun. Ich dachte, ich muss für sie ankommen, egal was passiert.“

Familie als Unterstützung

Im Ziel warten, wann immer es zeitlich möglich ist, seine Frau und seine Kinder auf ihn. Auch wenn seine Frau ihn zunächst gefragt hat, ob er verrückt sei, als er von seinem Projekt erzählte, so sind sowohl sie als auch die Kinder stolz auf ihren Mann beziehungsweise Vater. „Beim vergangenen Mal ist die Kleinste auch die letzten 100 Meter mitgelaufen“, erzählt de Sousa. Für ihn ist die Unterstützung seiner Familie wichtig. „Meine Frau läuft zwar nicht mit, aber für mich ist es wichtig, jemanden dabei zu haben, der mir moralisch beisteht.“ Wenn er erst einmal das Ziel erreicht hat, kommen alle Gefühle zusammen, wie er erzählt. „Beim ersten Mal habe ich geweint“, erinnert er sich.

Nicht nur Geld im Fokus

Noch bedeutsamer als die Platzierung ist für den Läufer, dass er dazu beitragen kann, die Fondation Autisme in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu rücken. Wie viel Geld dort bisher für sein Projekt ankam, weiß der 43-Jährige nicht – und will es auch nicht wissen. Jeder solle das spenden, was er oder sie könne. „Der Fokus liegt nicht nur auf dem Finanziellen. Wenn jeder nur einen Euro gibt, ist das gut. Und selbst wenn jemand kein Geld geben will, soll er sich für die Thematik interessieren.“ Zudem könne man statt Geld- auch Sachspenden leisten. Mit der Unterstützung finanziert der Verein etwa Städte-Trips, Kino- oder Schwimmbadbesuche und zusätzliche Betreuer für die Kinder. „Oft spenden wir eher bei großen Katastrophen im Ausland, was wichtig ist, aber wir müssen auch die Not bei uns sehen. Obwohl wir in einer Region leben, in der es uns gut geht, gibt es Leute, die unsere Hilfe brauchen“, betont de Sousa.

Er selbst habe größten Respekt vor der Arbeit, die die Mitarbeiter der Stiftung jeden Tag leisten. „Die Leute sagen immer, es sei beeindruckend, was ich sportlich leiste. ,Der hat was drauf‘, heißt es dann. Nein, die Leute, die da arbeiten, haben wirklich was drauf. Was ich sportlich mache, ist nichts im Vergleich zu dem, was die Betreuer dort leisten. Sie sind die wahren Helden“, ist der begeisterte Läufer überzeugt. Er drückt es mit einem Bild aus: „Ich bin nur ein Rad des Autos, sie sind der Motor, der alles zieht.“ Ambitioniert geht es für ihn natürlich in den nächsten Monaten weiter, noch zehn Ultratrails stehen auf dem Programm. Im kommenden Jahr möchte er sich sportlich sogar noch steigern. „Ich würde gerne beim ,Tor des géants‘ mitmachen, 330 Kilometer.“

Und auch sein soziales Engagement will er weiterführen, auch wenn er noch nicht genau weiß, wie. Sicher ist er sich aber in einem Punkt: Geld ist genauso wichtig für die Arbeit wie Aufmerksamkeit.

Sein Appell: „Sprecht mit euren Kindern über das Thema, sagt ihnen, dass es Leute gibt, die uns brauchen. Lieber fünf Euro spenden und eine Stunde im Monat darüber reden als einmal 500 Euro spenden und nie wieder darüber sprechen.“

Spenden für das Projekt auf das Konto der Fondation Autisme: BCEELULL – IBAN LU82 0019 1300 0445 5000, Verwendungszweck: „12 mois 12 ultra“.