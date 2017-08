(dpa) - Das Soziale Netzwerk Facebook mit seinen täglich rund 1,32 Milliarden Nutzern in aller Welt ist am Samstag vielerorts kurzzeitig ausgefallen. Aus zahlreichen Ländern meldeten Nutzer etwa beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie sich nicht bei Facebook einloggen konnten. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens zum Ausmaß des Problems lag zunächst nicht vor.

Auch auf Webseiten wie „outage.report“ beklagten Nutzer einen starken Anstieg an Ausfällen am Samstagnachmittag, allerdings gingen diese Meldungen in weniger als einer Stunde wieder zurück auf das übliche Maß.

Deutsche Nutzer erhielten während des Ausfalls nach längerer Wartezeit den Hinweis: „Facebook ist momentan wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar, doch in wenigen Minuten solltest du wieder Zugriff haben.“ Schon am Mittwoch hatte Facebook weltweit mit kurzzeitigen Ausfällen kämpfen müssen.