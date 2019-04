Seit er Vater seines jüngsten Sprösslings ist, darf Großherzog Henri seinen Geburtstag teilen. Und das nun bereits seit 27 Jahren.

Panorama 12

Zweifacher Geburtstag zu Hofe

Seit er Vater seines jüngsten Sprösslings ist, darf Großherzog Henri seinen Geburtstag teilen. Und das nun bereits seit 27 Jahren.

(LW/mij) - Am heutigen Dienstag, den 16. April 2019, wird Großherzog Henri 64 Jahre alt. Der älteste Sohn von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte wurde am 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf geboren. Am 14. Februar 1981 heiratete er Maria Teresa Mestre, die er während seines Studiums kennengelernt hatte.



5 Neujahrsempfang 2019: Großherzog Henri und Großherzogin Maria teresa begrüßen die Angeordneten. Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Neujahrsempfang 2019: Großherzog Henri und Großherzogin Maria teresa begrüßen die Angeordneten. Guy Jallay Dankende Worte zum Ende des Jahres: Würdigung für humanitäre Hilfe im Namen des Großherzogtums im Dezember 2018. Pierre Matgé Zur Audienz: Dimitri Medvedev (l.), Ministerpräsident der Russischen Föderation, Anfang März 2019 in Luxemburg, Guy Jallay März 2019: Spontanes Treffen mit Xavier Bettel beim Rundgang über die Corniche und durch die Altstadt. Guy Jallay Ein bezauberndes Paar: Die heutige Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri von Luxemburg, damals noch Erbgroßherzog. LW Archiv

Das Paar hat fünf Kinder: Prinz Guillaume, Prinz Felix, Prinz Louis, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien, der heute ebenfalls Geburtstag feiert. Großherzog Henri folgte am 7. Oktober 2000 seinem Vater Jean auf den Thron.

Als Nesthäkchen der großherzoglichen Familie gilt Prinz Sébastien, der heute 27 Jahre alt wird, schon lange nicht mehr. Doch als jüngstes Kind des amtierenden Großherzogs hat Sébastien eine besondere Stellung inne: Prinz Sébastien wurde 1992 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte in Luxemburg-Stadt geboren.



7 Der Großherzog wird am Dienstag 64 Jahre alt. Foto: : Lola Velasco

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Großherzog wird am Dienstag 64 Jahre alt. Foto: : Lola Velasco Prinz Sébastien wurde, wie sein Vater, im Sternzeichen Widder geboren. Cour grand-Ducale/Lola Velasco Prinzenhochzeit 2012: Prinz Felix und Prinz Sebastien (l.) beim Verlassen der Kirche. Marc Wilwert Die Brüder 2012 auf dem Weg zum Galadinner: (v.l.n.r.) Prinz Sébastien, Prinz Louis und Prinz Felix. Guy Jallay Nationalfeiertag 2015: Prinz Sébastien und seinen Schwester, Prinzessin Alexandra. Gerry Huberty Familienleben 2011: Fototermin zu Wasser auf Schloss Berg. (v.l.n.r) Erbgroßherzog Guillaume, Prinz Noah, Prinz Sébastien und Prinz Félix. Guy Jallay 2005: Die Herren der großherzoglichen Familie (v.l.n.r.) Prinz Louis, Erbgroßherzog Guillaume, Großherzog Henri, Prinz Félix, Prinz Sébastien Cour grand-Ducale/Lola Velasco





Man könnte ihn nicht nur im übertragenen Sinne als Geschenk für Großherzog Henri beschreiben, denn er stieß seinen ersten Schrei am 37. Geburtstag des damaligen Erbgroßherzogs aus. In Luxemburg hielt es den jungen Prinzen nur bis zu seinem Abitur: Danach studierte Sébastien „Marketing und Kommunikation“ in den USA. Anschließend besuchte er die bekannte „Royal Military Academy of Sandhurst“ in Großbritannien, wo er 2016/2017 die Ausbildung zum Offizier absolvierte. Anschließend legte er den Eid als Offizier der luxemburgischen Armee ab und steht heute einer Truppe der „Irish Guards“ vor.

Familientreffen am Nationalfeiertag 2018 im Palais grand-ducal: (v.l.n.r.) Prinz Louis, Prinzessin Claire und Prinz Félix, Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri, Erbgroßherzogin Stéphanie und Erbgroßherzog Guillaume, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien. Guy Wolff