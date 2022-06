Ein Raubüberfall bei der Kunstmesse TEFAF in Maastricht hält die dortige Polizei in Atem. Mittlerweile konnten zwei der vier Täter gefasst werden.

TEFAF in Maastricht

Zwei Festnahmen nach Überfall auf Kunstmesse

(dpa) – Auf die internationale Kunstmesse Tefaf im niederländischen Maastricht ist nach Polizeiangaben ein bewaffneter Überfall verübt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Zwei weitere Personen seien noch flüchtig. Die Fahndung nach ihnen laufe auf Hochtouren. Die Männer haben nach Einschätzung der Polizei möglicherweise Diamanten erbeutet.

Augenzeugen berichteten in Medien, dass sie am Vormittag vier schwer bewaffnete Männer gesehen hatten. Sie hätten mit mindestens einem Gewehr und einem Beil versucht, Vitrinen bei einem Juwelenhändler aufzubrechen. Ein Augenzeuge hatte ein Video von dem Überfall gemacht, auf dem ist zu sehen, wie ein Mann mit einem großen Vorschlaghammer auf eine Vitrine einschlägt. Auf Fotos in den sozialen Medien sind schwer beschädigte Glasvitrinen zu sehen. Ob die Diebe etwas erbeutet haben, war zunächst unklar.

Eindrücke von der 35. Ausgabe der Kunst- und Antiquitätenmesse TEFAF in Maastricht.

Die Messe war einige Zeit geräumt worden, teilte die TEFAF mit. „Die Sicherheitsteams der Messe arbeiteten schnell, um einen Täter zu entwaffnen, und die niederländische Polizei war innerhalb von wenigen Minuten vor Ort. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.“

Die TEFAF in Maastricht gilt als wichtigste Messe für alte Kunst und auch als eine der exklusivsten Kunstmessen der Welt. Sie findet zurzeit nach einer zweijährigen Corona-Pause erstmals wieder mit Publikum statt.