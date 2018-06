Man lernt nie aus – diese Weisheit nehmen Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie offenbar sehr ernst: Das Paar wird im kommenden Herbst in London erneut studieren.

Zurück auf die Schulbank

Nathalie RODEN

Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie kehren Luxemburg vorerst den Rücken zu: Wie der Hof am Donnerstag verkündete, wird der älteste Sohn von Großherzog Henri vom kommenden September an ein Aufbaustudium am Royal College of Defence Studies (RCDS) in London absolvieren. Mit diesem Schritt möchte er seine Fachkenntnisse ergänzen, um seine zukünftigen Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können, heißt es in dem offiziellen Schreiben. Die Wahl sei auf das Royal College of Defence Studies gefallen, da diese Studien in einer Linie mit Erbgroßherzog Guillaumes Erfahrungen an der Royal Military Academy Sandhurst sowie seinem Studium der Politikwissenschaft stünden.



Das 1927 gegründete RCDS begrüßt jährlich rund 100 Personen aus über 50 Ländern. Das College bietet Studien in den Bereichen internationale Beziehungen, Geopolitik und Management an, um hochrangige Beamte, Diplomaten und Führungskräfte des Privatsektors auf verantwortungsvolle Positionen vorzubereiten.



Erbgroßherzogin Stéphanie, eine studierte Germanistin, wird die Zeit in London ihrerseits nutzen, um sich am Sotheby's Institute in Kunstgeschichte weiterzubilden.