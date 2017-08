von Michael Wrase (Limassol)

Der Heilige Nikolaus ist nicht nur der Schutzpatron der Kinder und Seeleute. Auf Zypern gilt er auch als der Schutzheilige der Katzen. Und dies seit über 1 700 Jahren. Nach alten Überlieferungen soll die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, die Heilige Helena, dem Kloster des Heiligen Nikolaus bis zu 1 000 Katzen geschenkt haben, um einer Schlangenplage an der zyprischen Südküste Herr zu werden. Die flinken Tiere waren erfolgreich.



Als Dank für ihre vermutlich lebensrettende Arbeit werden Katzen bis heute im Sankt-Nikolaus-Kloster bei Limassol von einigen Nonnen gehegt, gepflegt und vor allem gefüttert. Wer sein Haustier loswerden will und es gut mit ihm meint, bringt es – zusammen mit einer großzügigen Spende – zum Nikolaus-Kloster, wo sich bis zu 1 000 Katzen tummeln.

Gift gegen ungeliebte Streuner

Doch längst nicht alle Einwohner von Zypern füttern – wie die Nonnen oder auch der Korrespondent dieser Zeitung – jeden Morgen und Abend bis zu zehn Katzen. Einer meiner Nachbarn – ich weiß nicht genau wer, habe aber einen Verdacht – legte neulich Gift aus. Eine Streunerin und zwei ihrer Katzenbabys starben qualvoll. Zwei Tage später lag auch George, der Kater einer englischen Familie, tot unter einem meiner Mandarinenbäume.

Trauer, Wut und Empörung waren daraufhin gewaltig. Dabei ist das Vergiften von Katzen auf Zypern kein neues Phänomen. Ich habe in meinem Garten in Kolossi in den letzten 25 Jahren mindestens 20 Katzen die letzte Ehre erwiesen. Fast alle wurden vergiftet. Die „Katzenmörder“ zur Rechenschaft zu ziehen, sagte mir Andreas, der Tierarzt in meinem Dorf, sei schwierig, da Anzeigen gegen Unbekannt von der Polizei zwar aufgenommen, in der Regel aber nicht weiterverfolgt würden.

Fehlende finanzielle Mittel

Immer wieder berichtet auch die „Cyprus Mail“ über „Cat Killers“ und die verzweifelten Besitzer der getöteten Tiere. Gefordert wäre eigentlich die Regierung. Die gibt zwar zu, dass sich Katzen, ob wild oder zahm, auf Zypern rasant vermehren und man schon lange ein „Katzenproblem“ habe. Genügend Geld zur Zwangssterilisierung der Streuner sei aber nicht vorhanden.



Zufrieden blickt man in Nikosia daher auf britische Pensionäre, die, wie meine Nachbarin Sally, jeden Morgen zum Strand von Curium fahren, um Streuner zu füttern – und Katzenbabys mit den Spenden der „cat community“ sterilisieren zu lassen.