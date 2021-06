Reims nach heftigem Gewitter überflutet

Die französische Stadt in der Champagne ist dieses Jahr bereits zum dritten Mal Opfer eines schweren Gewitters.

Die französische Stadt in der Champagne ist dieses Jahr bereits zum dritten Mal Opfer eines schweren Gewitters.

(TJ/AFP) - Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen waren die Menschen in Reims am Montagabend mit Überflutungen konfrontiert. Innerhalb von zwei Stunden seien stellenweise 50 Liter Wasser niedergegangen, so die Präfektur auf Nachfrage hin. In Reims war in erster Linie die Avenue Jean-Jaurès betroffen.

In den sozialen Netzwerken kursierten Bilder von den Wassermassen in der Stadt.

Les images des impressionnantes inondations à Reims





Die Regengüsse setzten gegen 19 Uhr ein, bis 22.30 Uhr mussten die Feuerwehren 70 Einsätze in der Champagnerstadt leisten. Aber auch die Gemeinden Pouilly, Mercy, Boult-sur-Suippe und Villers-Franqueux waren betroffen.

Rund 900 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Am späten Abend beruhigte die Lage sich.

In Luxemburg waren zu Beginn des Monats in Differdingen sintflutartige Regengüsse während eines Gewitters niedergegangen.





