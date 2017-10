(dpa) – Mit „Résiste“ ist France Gall nach Jahren der Krise wieder ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zurückgekehrt. Der Erfolg des Musicals hat die französische Sängerin, die 1965 mit "Poupée de cire, poupée de son" für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann, wieder an die Zukunft glauben lassen. Das war nach zahlreichen Schicksalsschlägen nicht immer so. Die blonde Sängerin, die am Montag 70 Jahre alt wird, hat wieder Projekte.

Das Musical, das den Titel ihres Hits aus dem Jahr 1981 trägt, sei ein schönes Abenteuer gewesen, sagte Gall dem belgischen TV- und Radiosender „RTL TVI“. Denn nach Frankreich führte ihre „Résiste“-Tournee sie auch in die Schweiz und nach Belgien. Das Musical, das zwischen Dezember 2015 und 2016 von mehr als 350.000 Zuschauern bejubelt wurde, besteht aus Songs, die sie und ihr Mann Michel Berger geschrieben und gesungen hatten, Welthits wie „Aime-la“ und „Tout pour la musique“.

„Résiste“ erzählt die Geschichte einer Discothek und ihrer Betreiber. Gall singt darin nicht, sondern tritt als Erzählerin auf, die das Ganze Revue passieren lässt. Die rund 30 Hits werden von Sängern interpretiert, die damals, als die Songs um die halbe Welt gingen, noch nicht geboren waren. Diese Musik sei zeitlos, wie sie in dem Interview erzählte, und müsse an die junge Generation weitergegeben werden.

Schicksalsschläge

Das Leben hat es mit der Sängerin nicht immer gut gemeint. Berger starb 1992 mit 44 Jahren, fünf Jahre später ihre Tochter Pauline. Die damals 19-Jährige litt an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose. Von den Schicksalsschlägen erholte Gall sich nur schwer. Vor fünf Jahren tauchte sie aus ihrer inneren Katharsis auf. Das Leben mache ihr keine Angst mehr, erklärte sie damals. „Ich bin immer noch da“, wie sie in dem Interview strahlend lächelnd sagte.

Gall fing mit 15 Jahren zu singen an. Ihr Vater, Robert Gall, schrieb Liedtexte für Charles Aznavour und unterstützte früh seine Tochter. Zu Beginn textete er auch für sie. Dann lernte sie Serge Gainsbourg kennen, das „enfant terrible“ der Chanson-Szene, der in ihr das Bild der Lolita sah.

Gall nach ihrem Eurovision-Triumph 1965 mit Serge Gainsbourg (l.) und Orchesterchef Alain Goraguer.

Foto: AP/LW-Archiv

Er schrieb für sie Songs voller erotischer Anspielung, darunter „Poupée de cire, poupée de son“, mit dem sie 1965 für Luxemburg den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewann, heute Eurovision Song Contest. In Deutschland wurde das Lied unter dem Titel „Das war eine schöne Party“ bekannt.

Apfelsinen im Haar

Zwischen 1966 und 1972 sang Gall auf Deutsch. „Ich liebe dich, so wie du bist“, „Kilimandscharo“, „Zwei Apfelsinen im Haar“ und „Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte“, zählen zu ihren bekanntesten Songs. Ihre größten Erfolge feierte sie mit Liedern, die Berger für sie geschrieben hat, den sie 1976 heiratete, darunter „Tout pour la musique“ und „Ella, elle l’a“, das sich in Deutschland vier Wochen lang auf Platz 1 halten konnte.

Dieses Musical lässt Bergers Musik weiterleben, wie Gall sagte. Und auch ihre Lieder. Denn sie selbst singt in der Öffentlichkeit kaum noch. Zu einem ihrer seltenen Auftritte zählt ihr Duo mit Frankreichs Rockstar Johnny Hallyday. Das war im Jahr 2000.