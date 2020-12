Zukunftsprognosen: Auch Experten irren sich

„Das Internet wird 1996 katastrophal in sich zusammenbrechen“ und andere Expertenmeinungen: Nichts altert schneller als die Zukunftsprognosen von gestern.

Von Christian Satorius

„Das Internet wird 1996 katastrophal in sich zusammenbrechen“, war sich Robert Metcalfe im Jahr 1995 noch ganz sicher. Der Vater des Ethernets war so von seiner Zukunftsprognose überzeugt, dass er seine Worte runterschlucken wollte, falls es doch nicht dazu käme. Metcalfe spielte hier mit der englischen Redewendung „eat your words“, was im übertragenen Sinne so viel wie „zurücknehmen“ bedeutet, wortwörtlich aber „iss deine Worte“ heißt.

Wie wir nun alle wissen, blieb der katastrophale Zusammenbruch aus, was Metcalfe aber mit viel Humor nahm: Auf einer IT-Konferenz steckte er vor den Augen einer johlenden Menge von Internetnutzern das Papier mit seiner Prognose darauf zusammen mit etwas Wasser in einen elektrischen Mixer und schluckte seine Worte anschließend herunter - und zwar wortwörtlich ...