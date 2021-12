Bis zuletzt hatten die Veranstalter geplant, nun mussten sie das Studierendenevent absagen. Die CSJ zeigt sich empört.

"Zürcher Bal" abgesagt

Studentenvereinigungen "nicht im Regen stehen lassen"

(Sch/jwi) - Aufgrund der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Organisatoren des „Zürcher Bal“ das Event gecancelt.

Schweren Herzens habe man sich dazu entschieden, den Bal abzusagen, wie die Veranstalter unter anderem auf Facebook mitteilten. Die Maßnahmen seien angesichts der aktuellen Situation das einzig Vernünftige und man stehe hinter der Regierung, so die Mitteilung weiter.

Doch für die CSJ hätte es nicht soweit kommen müssen. Man frage sich, warum diese Maßnahmen nicht schon früher angekündigt wurden, was den Veranstaltern eine Planungssicherheit hätte geben können, so die Jungpolitiker in einem Schreiben am Mittwoch. Die CSJ fordere aus diesem Grund die Politik auf, den Studentenvereinigungen eine finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, um die Ausgaben und die Unkosten des diesjährigen Bals zu decken, heißt es.

Die Veranstalter hatten bereits mit dem Aufbau in der LuxExpo begonnen. Der traditionsreiche Ball hätte in diesem Jahr sein 60. Jubiläum gefeiert und zum ersten Mal das Logo als „Green-Event“ bekommen.

