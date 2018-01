(dpa) - Der südfranzösische Starkoch Sébastien Bras darf auf seine drei Sterne im neuen Michelin-Gastronomieführer verzichten. Knapp eine Woche vor Erscheinen der Frankreich-Ausgabe 2018 bestätigte Michelin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris entsprechende Medienberichte. Ein Verzicht auf die höchste Michelin-Auszeichnung ist ausgesprochen selten und verursacht stets Debatten.

Der Sprecher von Bras sagte: „Der Chef ist sehr zufrieden, das war sein Wunsch.“ Der Gastronom hatte im vergangenen September mitgeteilt, wegen des hohen Drucks auf seine Auszeichnung verzichten zu wollen. In Frankreich heißen Spitzenköche „chef“.



Einmaliger Fall



Im aktuellen Michelin-Führer für Frankreich sind 27 Gourmettempel mit drei Sternen ausgezeichnet. Die Ausgabe für 2018 wird am Montag nächster Woche präsentiert werden. Nach Eindruck des Guide Michelin ist der Fall von Sébastien Bras einmalig, denn andere, die vor ihm auf ihre Sterne verzichteten, hätten gleichzeitig das Angebot verändert oder ihr Haus geschlossen, was in Laguiole in Südfrankreich nicht der Fall sei.