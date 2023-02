Der Tierpark südlich des Großherzogtums blickt in seiner neuen Jahresbilanz gleich auf mehrere Erfolge zurück.

Panorama 6

Wieder mehr Besucher

Zoo Amnéville trotzt Hitze und Engergiekosten

Der Tierpark südlich des Großherzogtums blickt in seiner neuen Jahresbilanz gleich auf mehrere Erfolge zurück.

(swe) – Der Zoo im französischen Amnéville, rund 30 Kilometer von der Luxemburger Grenze entfernt, hat im vergangenen Jahr einen Anstieg seiner Besucherzahlen verzeichnet. Wie der Park am Montag mitteilt, wurden im Jahr 2022 insgesamt rund 356.500 Gäste gezählt. Das seien etwa 100.000 mehr als 2021 und ein leichter Anstieg gegenüber dem Jahr 2019.

Könnte man Dinosaurier wieder zum Leben erwecken? In „Jurassic Park“ finden Forscher das Blut eines Dinosauriers. Aus den DNA-Resten lassen sie die Tiere auferstehen. Geht das tatsächlich?

Zu kämpfen hatte der Zoo im abgelaufenen Jahr, nach eigenen Angaben, insbesondere mit Versorgungsengpässen und den steigenden Energiepreisen. Negativ auf die Besucherzahlen hätten sich auch die ungewöhnlich hohen Temperaturen in den Sommermonaten ausgewirkt. Die zum Teil neuen Veranstaltungen im Herbst und im Winter, wie etwa das Lichterfestival „Luminescenses“, hätten letztendlich aber den guten Jahresabschluss in einer laut dem Zoo „historisch schwachen Zeit“ gerettet.

Zoo will neue Bewohner

Besonders erfreulich aus Sicht der Verantwortlichen: 2022 haben besonders viele Schulen und Kindergärten Ausflüge in den Tierpark organisiert und für neue Rekorde gesorgt: Rund 25.000 Kinder kamen so in den Zoo, 5.000 von ihnen nahmen an einem der dort angebotenen pädagogischen Workshops teil.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Im vergangenen Jahr ist der Zoo darüber hinaus wieder in den Europäischen Verband der Zoos und Aquarien (EAZA) aufgenommen worden. „Dieser wichtige Schritt war dank des Engagements unserer Mitarbeiter in den Forschungsprogrammen sowie in den Bildungs- und Erhaltungsmaßnahmen möglich geworden. Das zeugt nicht nur vom Wohlergehen unserer Tiere, es ermöglicht unserem Park auch Neuzugänge für 2023 zu gewinnen“, heißt es in der Mitteilung.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv Im vergangenen Jahr lockten die Tiere im Zoo Amnéville zahlreiche Besucher an. Foto: LW-Archiv

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.