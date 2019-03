Kommt in den Fall der verschwundenen Emanuela Orlandi Bewegung? Ein Grab auf dem Friedhof Campo Santo Teutonico könnte die Überreste des 1983 in Rom verschwundenen Mädchens enthalten.

Zeitung: Vatikan soll Vermisste auf Friedhof suchen

Das Verschwinden der vatikanischen Staatsbürgerin Emanuela Orlandi gehört zu den aufsehenerregendsten Kriminalfällen der jüngeren italienischen Geschichte. Nun soll die Familie des Mädchens den Vatikan um Ermittlungen zu einem Grab auf dem Campo Santo Teutonico gebeten haben.

(KNA) - Im Fall des 1983 verschwundenen Mädchens Emanuela Orlandi soll die Familie den Vatikan um neue Ermittlungen gebeten haben.

Es gebe Hinweise, dass ein Grab auf dem Friedhof der deutsch- und flämischsprachigen Länder, dem Campo Santo Teutonico im Vatikan, die Überreste des im Alter von 15 Jahren verschwundenen Mädchens enthalten könnte, schreibt die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" (Montag).

Knochenfund in Vatikan-Gebäude in Rom wirft Fragen auf In der Nuntiatur des Vatikan in Rom finden Bauarbeiter menschliche Knochen, die Rede ist von einem fast kompletten Skelett. Gibt es eine Verbindung zu einem spektakulären Vermisstenfall von 1983? Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Woher die Hinweise stammen, wird in dem Zeitungsbericht nicht gesagt. Die Anwältin der Angehörigen habe am 25. Februar an Vatikan-Staatssekretär Pietro Parolin geschrieben, um Informationen über das Grab zu erhalten.

Ein weiteres Schreiben sei an den "Promotore di giustizia della Santa Sede", der am Vatikangericht in etwa dem Staatsanwalt entspricht, gegangen.



Immer wieder Gerüchte um Verbleib des Mädchens

Die Angehörigen erhoffen sich demnach, dass der Vatikan zu dem Grab auf dem Campo Santo Teutonico ermittelt. Gerüchte über den Verbleib Emanuela Orlandis gibt es immer wieder.



Emanuela war am 22. Juni 1983 nach dem Besuch einer Musikschule spurlos verschwunden. Um ihren Fall und den der kurz zuvor verschwundenen Mirella Gregori ranken sich zahlreiche Gerüchte und Vermutungen, in denen unter anderem anonyme Anrufe, die Mafia sowie östliche Geheimdienstkomplotte gegen Papst Johannes Paul II. (1978-2005) vorkommen.

Fall führt immer wieder zu Spekulationen

Im Oktober 2018 hatten auf dem Gelände der vatikanischen Botschaft in Rom gefundene Knochen diesbezüglich für Wirbel gesorgt. Eine DNA-Untersuchung ergab jedoch, dass diese von einem Mann und aus der Zeit der Antike stammten, etwa zwischen 90 und 230 nach Christus.

Römer Gangsterboss allein im Grab: Keine Leiche seiner Frau Mysteriöse Vorfälle im Vatikan: Ein Gangsterboss wurde in der päpstlichen Basilika im Vatikan beigestetzt. Neben ihm lag eine Kassette mit Jahrhunderte alten Knochen. Doch von der Leiche seiner Frau fehlt jede Spur.

Der Fall der vatikanischen Staatsbürgerin Emanuela Orlandi gehört zu den aufsehenerregendsten Kriminalfällen der jüngeren italienischen Geschichte.

Über das Schicksal des Mädchens, Tochter eines Vatikanangestellten, gibt es trotz unzähliger Spekulationen keine gesicherten Erkenntnisse.