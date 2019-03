Nach dreitägiger Suche ist es traurige Gewissheit: Der vermisste Matthias Messner, Darsteller in der ZDF-Serie "Rosenheim Cops", ist tot.

ZDF-Schauspieler Matthias Messner tot aufgefunden

(jt) - Der ZDF-Schauspieler Matthias Messner ("Rosenheim Cops") ist am Mittwoch tot aufgefunden worden. Die Leiche des 42-Jährigen wurde in Perchtoldsdorf in Niederösterreich entdeckt. Freunde des Schauspielers hatten zuvor eine Suchaktion organisiert und die Leiche gegen 19 Uhr in einem Wald gefunden. Messner lag laut einem Bericht der Zeitung "Kurier" in einem Zweimannzelt.

Auch die Polizei hatte sich mit Spürhunden und Rettungshubschraubern auf die Suche nach dem Vermissten begeben. Der gebürtige Südtiroler war am Sonntag zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Als er am Montag nicht zu einer Theaterprobe erschien, wurde sein Mitbewohner verständigt. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Messner war neben seinem TV-Engagement bei den "Rosenheim Cops" oder bei "Just Married" vor allem als Theaterschauspieler in Österreich tätig.