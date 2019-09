Die Zahl der Nutzer von E-Zigaretten in den USA mit Lungenschäden nähert sich der Tausender-Marke. Weiterhin scheint kein anderes Land betroffen zu sein.

Zahl der Todesfälle durch E-Zigaretten steigt auf zwölf

Immer mehr Betroffene - und immer noch Rätselraten über die Ursache: Die Zahl der Nutzer von E-Zigaretten in den USA mit Lungenschäden nähert sich der Tausender-Marke. Weiterhin scheint kein anderes Land betroffen zu sein.

(dpa) - Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in den USA ist auf zwölf gestiegen. Zudem gebe es inzwischen 805 bestätigte und wahrscheinliche Verletzte in diesem Zusammenhang, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Donnerstag (Ortszeit) mit. Zuletzt hatte die CDC von rund 530 Verletzten und sechs Todesfällen gesprochen. Einer Studie im „New England Journal of Medicine“ zufolge gab es bereits mehr als 900 Betroffene, rund 500 davon bestätigt.



Die meisten der Betroffenen (77 Prozent), die über ihre Mischungen Auskunft gaben, hatten THC-Produkte in ihre E-Zigaretten gegeben, wie die Behörde CDC am Freitagabend mitteilte. THC (Tetrahydrocannabinol) steckt in Cannabis und ist hauptsächlich für die berauschende Wirkung der Droge verantwortlich. Die Auswertung weise darauf hin, dass THC eine Rolle bei den Symptomen spiele, schreibt die Behörde, die Daten von 514 Patienten für die Untersuchung analysiert hatte.

Die Ursache für die Lungenschäden ist laut CDC jedoch immer noch unklar. Europaweit ist bislang kein ähnlicher Anstieg von Lungenschädigungen bekannt. Die Beschwerden scheinen sich weiterhin auf Benutzer in den USA zu beschränken. In Europa sind die Zusammensetzungen der Wirkstoffe von E-Zigaretten strenger reguliert als in den USA.