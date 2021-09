Die Bestände der streng geschützten Raubkatze erholen sich offenbar. Im Winter soll eine offizielle Zählung erfolgen.

Experte: Mehr als 600 Amurtiger leben in Russland in freier Natur

(dpa) - In Russland gibt es nach Einschätzung von Experten mehr als 600 Amurtiger in freier Wildbahn. Die Tendenz sei trotz Wilderei steigend, sagte der Generaldirektor des Zentrums Amur-Tiger, Sergej Aramiljew, am Samstag der Staatsagentur Ria Nowosti. Der Tiger gehört zu den streng geschützten Arten. Die Schätzungen beruhen demnach auf Daten zur Überwachung der Tiere.

Der Experte geht davon aus, dass jedes Jahr bis zu 100 Jungtiere überlebten. „Jetzt gibt es definitiv mehr als 600 dieser Raubtiere.“ Für den kommenden Winter ist seinen Angaben zufolge eine erneute Zählung der Tiger geplant. Die letzte war vor sieben Jahren.

In Russland kommt es immer wieder vor, dass Amurtiger Menschen angreifen und die Tiere danach erschossen werden. Weil Tiger der Amurregion an der Grenze zu China bei Wilderern wegen ihres Fells, ihrer Zähne und anderer Körperteile begehrt sind, zieht jeder Todesfall Ermittlungen nach sich.

