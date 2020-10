Yvonne Catterfeld: „Ich sehne mich nach mehr Tiefe“

Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld spricht im Interview über die Jubiläumsstaffel von „The Voice of Germany“, Plexiglas als Corona-Schutz und Social Media.

Interview: Cornelia Wystrichowski

Die Castingshow „The Voice of Germany“, bei der auch schon einige Teilnehmer aus Luxemburg Erfolge feiern konnten, feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal werden in der Musiksendung die begabtesten Sängerinnen und Sänger gesucht. In der neuen Staffel – zu sehen immer donnerstags auf ProSieben und sonntags bei SAT.1 – sind sechs Experten als Juroren und Coaches dabei – unter anderem die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld.

Yvonne Catterfeld, nach einem Jahr Pause kehren Sie als Coach zur Castingshow „The Voice“ zurück – und teilen sich einen Stuhl mit Stefanie Kloß ...