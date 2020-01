Damit hat am Samstagnachmittag niemand gerechnet: Die Organisation Youth for Climate Luxembourg sorgte auf dem hauptstädtischen Place d'Armes für Aufmerksamkeit.

Panorama

Youth for Climate: Aktion für Australien

(LW) - Ausnahmezustand in Australien: Der Kontinent steht in Flammen - im wahrsten Sinne des Wortes. In fünf von sechs Bundesstaaten Australiens lodern Brände. Hunderttausende Hektar Fläche sind betroffen, Millionen von Tieren starben in den Flammen, Tausende von Menschen mussten ihre Häuser verlassen.



In Großstädten wie Sydney und Melbourne gingen Menschen auf die Straßen, um gegen die politische Führung zu demonstrieren und sie zu einem Handeln zu bewegen - die Folgen des Klimawandels seien schließlich unübersehbar.



Auch in Luxemburg macht man sich Gedanken um das Inferno in Australien - und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt. Die Organisation Youth for Climate Luxembourg möchte noch mehr Menschen zu einem Umdenken bewegen - und machte daher am Samstagnachmittag mit einer spontanen Aktion auf der Place d'Armes auf die Brände in Australien aufmerksam.



