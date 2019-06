Nur gut gemeint oder auch gut gemacht? Ein großer Sportartikelhersteller wirbt mit "korpulenten" Schaufensterpuppen. Eine Journalistin nennt das "eine gefährliche Lüge". Im Netz kochen die Wogen hoch.

XL-Schaufensterpuppen lösen Debatte im Netz aus

Nur gut gemeint oder auch gut gemacht? Ein großer Sportartikelhersteller wirbt mit "korpulenten" Schaufensterpuppen. Eine Journalistin nennt das "eine gefährliche Lüge". Im Netz kochen die Wogen hoch.

(dpa) - Plus-Size-Schaufensterpuppen, die für Sportbekleidung werben, haben eine heftige Diskussion in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Besonders die Äußerungen der britischen Journalistin Tanya Gold heizten die Debatte an. Die Puppen, die der Sportartikelhersteller Nike vergangene Woche in seinem Flagship-Store in London enthüllt hatte, würden Fettleibigkeit bewerben, schrieb Gold in einem in sozialen Medien verbreiteten Artikel für den britischen „Sunday Telegraph“.

Tanya Gold: 'The new mannequin is obese, and she is not readying herself for a run in her shiny Nike gear. She cannot run. She is, more likely, pre-diabetic and on her way to a hip replacement. What terrible cynicism is this on the part of #Nike?' https://t.co/51VmvUCxLE — The Telegraph (@Telegraph) June 9, 2019

Der US-Konzern verkaufe Frauen eine „gefährliche Lüge“. Die neue Schaufensterpuppe sei „immens, gewaltig, gigantisch“, schrieb die Journalistin weiter. Das Mannequin sei in jeder Hinsicht fettleibig und sehe nicht so aus, als bereite es sich für einen Lauf in seinen Sportklamotten vor.

I’m closer to the shape of this mannequin than I am to what you think is the ‘ideal’ size for a woman.

I just ran a 10k raising almost £700 for cancer research. Fuck you Tanya Gold... and the Telegraph for that matter. — Amy Jennifer Taylor🌈 (@Amy_Taylor94) June 11, 2019

Auf Twitter wurden diese Äußerungen scharf kritisiert. „Ich sehe aus wie diese Nike-Schaufensterpuppe und ich bin dieses Jahr eine Zehn-Kilometer-Strecke, einen Halbmarathon und einen Marathon gelaufen“, schrieb eine Nutzerin. Eine andere Nutzerin twitterte, der Artikel schüre Hass und Mobbing, und forderte eine Entschuldigung von der Zeitung.