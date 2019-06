XIII. Weder Cluburlaub, noch Survival-Camp

Wo schlafen Thru-Hiker? Jagen sie Eichhörnchen? Und wo gehen sie hin, wenn sie mal müssen? Eric Hamus liefert Antworten auf dringende Fragen.

"Von was lebt ihr eigentlich? Pilzen und Beeren?", fragte mich vor kurzem ein Mann in einem Restaurant in Virginia. "Oder müsst ihr auch mal jagen?" Auch wenn ich anfänglich etwas schmunzeln musste, sind dies durchaus berechtigte Fragen für Außenstehende, die sich noch nie mit Weitwanderungen auseinandersetzen mussten.

Thru-Hiking ist weder Cluburlaub, noch ein reines Survival-Camp ...