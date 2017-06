von Martin Dahms (Madrid)

Wenn man irgendwo einen Anfangspunkt setzen will, dann war es die Eröffnung der Buchhandlung Berkana an der Plaza de Chueca im Jahr 1993. „Alle haben uns für verrückt erklärt“, sagt Mili Hernández, Gründerin des schwul-lesbischen Madrider Buchladens. Es gab kaum Bücher – „vielleicht 50 Titel“ – und kaum Kunden. Niemand wollte damals dabei gesehen werden, wenn er einen Laden für Homosexuelle betritt. Und niemand ging damals gern nach Chueca zum Einkaufen, ins heruntergekommene Drogenviertel. Doch nun ist alles anders. „Es hat ein profunden Wandel in nicht allzu langer Zeit gegeben“, sagt Miriam Guijarro vom Madrider Homo- und Transsexuellenverband Cogam.

Umschwung nach Francos Tod

Spanien haftete lange das Etikett des erzkatholischen Landes an. Den „Ballast des Katholizismus“, nennt das Guijarro, den Spanien so schnell abgeschüttelt hat. Während 40 Jahren Franco-Diktatur blieb den Spaniern gar nichts anderes übrig, als katholisch zu sein, aber nach Francos Tod zerriss das Korsett. Vor vierzig Jahren, am 15. Juni 1977, beging Spanien seine ersten demokratischen Wahlen, und mit der Demokratisierung explodierte eine ungekannte Lebensfreude. „Movida“ nannte sich diese kreative Epoche in Madrid. Ihr berühmtester Protagonist war Pedro Almodóvar, der in seinen Filmen Schwule und Transsexuelle mit nie gekannter Selbstverständlichkeit porträtierte.

Bei aller Freude über die Entwicklungen: Es war noch viel zu tun. Im Oktober 1986 wurden zwei junge Frauen festgenommen, weil sie sich auf der Puerta del Sol, dem Platz im Herzen der Stadt, geküsst hatten. Zwei Tage wurden sie auf der Wache festgehalten. Cogam antwortete mit Demonstrationen, die an der Puerta del Sol mit einem Kuss-Happening endeten.

Und dann kam die Revolution nach Chueca. „Wir gingen hier abends nur zu dritt oder zu viert auf die Straße, um zu vermeiden, dass wir überfallen werden“, erzählt Concha Ortega, die 65-jährige Besitzerin des Bocaíto, einer der besten Tapasbars und Restaurants Madrids. Die Unsicherheit auf der Straße hatte einen Vorteil: „Hier standen viele Ladenlokale leer, niemand wollte in dieser Gegend ein Geschäft aufmachen“, erklärt Mili Hernández. Und die Mieten waren niedrig. Bis sie und ihre Partnerin es 1993 wagten, die Buchhandlung Berkana zu eröffnen, hatte es in Chueca bereits Bars und Saunas für Schwule gegeben. „Aber du musstest eine Klingel drücken, du gingst rein und niemand sah dich.“

Ein Viertel blüht auf

Hernández und ihre Partnerin durchlebten an der Plaza de Chueca zwei harte Jahre, aber sie hielten aus und animierten auch andere: Restaurants, Kneipen, Shops – nach fünf Jahren war Chueca nicht mehr wiederzuerkennen. Die Immobilienpreise schossen in die Höhe, weil sich immer mehr Homosexuelle eine Wohnung in Chueca suchten. Concha Ortega in ihrer Tapasbar „Bocaíto“ war begeistert: „Mit den Schwulen kam die Sicherheit.“

Chueca war „etwas fast Mythisches“ geworden, sagt Miriam Guijarro, ein Name, der auch jenseits von Madrid und jenseits der Grenzen Spaniens einen besonderen Klang bekam. Kein Getto, sondern „eine Art Rückzugsort“, an dem niemand seine Homosexualität verstecken musste. Das Beste daran: „Chueca fing an, die ganze Stadt anzustecken.“ Und schließlich auch die Politik. Die sozialistische Regierung unter José Luis Rodríguez Zapatero erweiterte 2005 das Recht zur Eheschließung auf Homosexuelle. Das hatten zuvor nur Belgien und die Niederlande getan. Es gab Proteste dagegen, aber nicht viele. „Die Homosexuellenehe musste kommen, die Leute warteten darauf“, meint Guijarro. Gefeiert wurde das neue Gesetz natürlich in Chueca. Und als im Jahr 2011 in Spanien wieder die Konservativen an die Regierung kamen, tasteten sie das Gesetz nicht an.

Die Welt feiert in Madrid

Jetzt kommt die „World Pride“ nach Madrid. „Die ,World Pride‘ ist eine Art Preis für all die mutigen Leute, durch die wir die Angst davor verloren haben, auf die Straße zu gehen“, erklärt Hernández. Eine Anerkennung der Arbeit.

Aber nicht alles ist perfekt: Auch in Spanien gibt es hin und wieder homophobe Attacken, auch hier fällt es vielen Heranwachsenden immer noch schwer, „aus dem Schrank zu kommen“, wie man hier sagt. Auch in Spanien haben es Transsexuelle schwerer als andere. Deswegen wird vom 23. Juni bis zum 2. Juli in Madrid demonstriert und gefeiert. Die Stadt rechnet mit zwei, vielleicht auch zweieinhalb Millionen Besuchern. Das „Bocaíto“ feiert mit. Es hat zum „World Pride“ eine neue Tapa kreiert: „Libertad“ heißt sie, so wie die Straße, in der das Restaurant liegt. Der Name bedeutet „Freiheit“.